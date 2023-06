El lunes 9 se desarrolló un plenario urgente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) en Tarariras para analizar la situación de Calcar, una vez que la dirección de esa cooperativa láctea detalló a los trabajadores las características principales del proyecto que presentará ante el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea (FRIL). Tal como informó la diaria, ese proyecto prevé la clausura de la producción de quesos que funciona en Carmelo, permaneciendo abierta la planta frigorífica de almacenaje que funciona en ese lugar.

Esa medida implicaría el despido de decenas de trabajadores que durante años estuvieron dedicados a la producción de quesos, ya que Calcar prevé continuar con el régimen “a façón”, es decir, con compras de esos productos en otras industrias lácteas instaladas en el departamento de Colonia. En tanto, ese proyecto no prevé cambios para la planta industrial que funciona en Tarariras, que está dedicada al abastecimiento de leche y de otros derivados para el mercado interno. Los directivos de Calcar también apuntan a aplicar un plan de reducciones salariales, que rondarían entre 25% y 40% para quienes permanezcan en la empresa.

El nuevo diseño de modelo de negocios propuesto por la empresa provocó “rechazo de plano” de la Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar (Altrac), que se tradujo en un comunicado que dio a conocer el sábado 10.

En tanto, en el plenario realizado el lunes en Tarariras, la federación láctea también rechazó “de manera categórica la inadmisible propuesta” de Calcar, que “pretende, de manera grosera y criminal, hablar de 'solución' al despedir 90 trabajadores”.

Además, la FTIL estableció que “un planteo que verdaderamente busque caminos de solución tiene que referirse a distintas alternativas de viabilidad productiva”, y no a proyectos elaborados por “tecnócratas” que “recomiendan casi 100 despidos y rebajas salariales criminales, tercerizaciones y disponen cierres de plantas” industriales.

En caso de que Calcar finalmente presente ante el FRIL ese proyecto, la federación láctea llevará adelante una serie de medidas de fuerza, como “un paro nacional en toda la industria láctea”, así como “posible trabajo a reglamento, red de asambleas, paros y movilizaciones”. Además, si Calcar remite ese proyecto “sin acuerdo con Altrac”, los trabajadores lácteos “no recibiremos la leche de Calcar en ninguna de las industrias lácteas” que producen quesos para esa cooperativa”. En esa línea, además, la FTIL reclamó que “el millón de litros mensuales” que Calcar envía a otras plantas para la producción de quesos sea procesado en la planta industrial ubicada en Carmelo, de modo de lograr su reactivación.

Fondo de Reconversión

A fines del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de creación del FRIL, conformado por 12 millones de dólares, con el objetivo de aportar recursos económicos a empresas que atraviesan dificultades financieras, como Calcar y Claldy.

El Fondo cuenta con una comisión asesora presidida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y otro del Ministerio de Economía y Finanzas.

La financiación que se otorgará a las empresas dependerá de la presentación de un plan de reconversión laboral “que fundamente la viabilidad del proyecto productivo, el cual será evaluado por la comisión técnica, que dará seguimiento”, según explicó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, tras la aprobación de ese fondo, que beneficiará a los emprendimientos que no superen los 50 millones de litros de leche anuales de remisión.

Además, esa ley estableció que el Estado compensará el costo de impuestos indirectos a empresas cuyas características se encuadren en las condiciones previstas para ingresar al fondo de reconversión. En ese marco, tal como informó la diaria, a fines de mayo el Poder Ejecutivo emitió un decreto que establece una renuncia fiscal para compensar el pago de impuestos indirectos que hizo Calcar por un monto que supera los 9,5 millones de pesos.

Consultado por la diaria sobre la situación que atraviesa Calcar, el diputado del Partido Nacional (PN) por Colonia, Mario Colman, dijo que no ha tomado “contacto directo con el proyecto de reconversión que la empresa presentó a los trabajadores”, pero aclaró que “el espíritu que tuvimos los legisladores al votar la conformación del FRIL fue el de mantener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y no generar despidos masivos como pretende Calcar”. “No sabemos si la situación de la empresa pasa por despedir 90 trabajadores o cerrar la empresa en caso de no hacerlo, pero creemos que debemos trabajar para buscar proyectos de viabilidad que mantengan la mayor cantidad de puestos de trabajos posible”, apuntó el legislador.