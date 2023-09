El jueves 14 en Colonia del Sacramento se realizó un acto organizado por las listas 40 y 71 del Partido Nacional de ese departamento. Allí, los referentes de esos espacios políticos, el exdirector nacional de Salud, Miguel Asqueta, el edil Julio Basanta (lista 40) y la edila Norma Espinosa (lista 71), anunciaron un acuerdo programático entre ambos sectores de cara al próximo ciclo electoral.

En diálogo con medios locales, los dirigentes de esas agrupaciones cuestionaron a la actual administración comunal que encabeza Carlos Moreira (904) y aclararon que todavía no han resuelto el apoyo “a ninguno de los precandidatos a intendente” de los que dispone ese partido. Cabe recordar que hasta el momento presentaron la aspiración de Moreira cuatro postulantes: el actual secretario general de la intendencia, Guillermo Rodríguez; la coordinadora de Descentralización y Cohesión Social de la Oficina de Presidencia de la República (OPP), María de Lima; el vicepresidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata y director de Desarrollo Humano departamental, Ricardo Planchón; y Napoleón Gardiol, exedil y exintendente interino en el período pasado.

El edil y abogado Julio Basanta, quien ha tenido cruces con varios funcionarios de la intendencia tras haber asumido la defensa legal del propietario de un establecimiento rural que colocó una tranquera en el camino de ingreso a Puerto Platero, disparó varios dardos contra la actual administración departamental.

En primer lugar, Basanta se definió “como un férreo defensor del gobierno departamental” y señaló que Moreira “ha sido un excelente administrador de los recursos, porque es imposible sacarle un peso, y ha logrado que Colonia sea una de las cinco intendencias del país sin déficit”. No obstante, el edil dijo que en el departamento de Colonia “debemos dar un salto, porque la intendencia no está para ahorrar dinero, sino que debe invertir en servicios destinados al pueblo”, porque “si no logramos que algunos niños no pasen bajo cuatro chapas debemos dedicarnos a hacer otra cosa”.

Además, Basanta estableció que la comuna coloniense debería acompasar “la modernidad que nos llega todos los días” y que debe “encarar los problemas con una nueva dinámica y perspectivas que tengan que ver con los gobiernos electrónicos y el acceso a la información, con respuesta a los ciudadanos, porque los procedimientos que utiliza tienen 40 años y perjudican a los más pobres, porque quienes tienen dinero en el bolsillo pueden contratar a un profesional para hacer las gestiones”. Además, criticó a la comuna coloniense porque dispone de un sistema de gestión electrónico que “tiene más de 20 años”, “con una burocracia que no es aceptable en el siglo XXI”.