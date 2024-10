En setiembre de 2021, la Justicia condenó con prisión al entonces alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, del Partido Nacional (PN), y a otras seis personas -incluyendo varios familiares suyos- por delitos contra la administración pública cometidos en el municipio de esa localidad. Asimismo, otras dos personas fueron condenadas sin prisión. Algunos de los delitos cometidos fueron asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento.

En diciembre de 2022, tras haber permanecido 14 meses en prisión, Sánchez recuperó la libertad y volvió al ruedo político en forma inmediata. “Tengo muchos años de vida como para seguir en la política, pero tengo mucha gente en mi agrupación que pide que sigamos trabajando, y por eso decidimos presentarnos en la interna de junio; esa elección hablará y después veremos cómo seguimos”, dijo, entonces, Sánchez a la diaria.

En marzo de este año, un céntrico local de Florencio Sánchez se transformó en un comité de la Lista H 22 del PN y en sus vidrieras aparece estampado el rostro de Alfredo Sánchez, autodenominado “el hombre de las mil gauchadas”.

En junio, la agrupación liderada por Sánchez participó en las elecciones internas, lo que fue criticado por varios referentes nacionalistas que habían solicitado la impugnación de esa lista. A pesar de esos cuestionamientos, la lista -en la que él finalmente no figuró y que era encabezada por un sobrino suyo- obtuvo un amplio triunfo en esa localidad coloniense.

Previo a esa instancia electoral, Sánchez había adelantado su apoyo al moreirismo de cara a las elecciones nacionales y legislativas, lo que fue criticado por la entonces precandidata presidencial, Laura Raffo.

En ese momento, el diputado Mario Colman, uno de los referentes de la lista 904, aclaró a la diaria: “Yo no tengo acuerdos con Sánchez”. “Lo único que hay es un apoyo de Sánchez al candidato del moreirismo, que él comentó en una entrevista con la diaria. Pero eso no significa la existencia de ningún tipo de acuerdos, porque Sánchez no está dentro de las listas del moreirismo”. Añadió que “todos los candidatos que hablan en su contra han ido a buscar a Sánchez”, que, “como cualquier ciudadano, puede apoyar a cualquier precandidato”. “Sánchez puede votar a quien quiera y no lo está haciendo desde un cargo político”, comentó el diputado nacionalista.

Apoyo al moreirismo

Finalmente, a la luz de las declaraciones efectuadas esta semana por Sánchez a Radio Centro de Cardona, en los últimos días se registraron reuniones entre referentes del moreirismo y el exalcalde de Florencio Sánchez. “Hubo importantes reuniones, y la lista 322, que ganó por amplia mayoría en la última interna, definió que en las elecciones nacionales votará a la lista 904 que impulsa a [Carlos] Moreira como senador y a Mario Colman como diputado”, anunció Sánchez.

Para Sánchez, la lista 904 del PN “es la única que a Colonia le puede dar un senador y un diputado con trayectorias, que aseguran una gestión parlamentaria importante”. “Moreira ha sido intendente cuatro veces, tres veces senador, donde ha hecho interpelaciones brillantes”, enfatizó.

Asimismo, Sánchez dijo que votará la candidatura presidencial del PN encabezada por Álvaro Delgado porque el actual gobierno “ha sido interesante, con construcción de rutas nacionales, hay más fuentes de trabajo, está frenada la inflación; ha sido un gobierno con cosas positivas para el país y debemos darle cinco años más”.

Por otro lado, dijo que su sector “apoyará el plebiscito que impulsa los allanamientos nocturnos”, y aclaró que si bien no acompaña la consulta sobre la reforma de la seguridad social impulsada por el PIT CNT, “si un compañero quiere votarlo, le conseguimos una papeleta”.

Elección municipal

A pesar de que Sánchez está impedido de asumir como alcalde de su localidad en el próximo período, ya que en las últimas dos elecciones nacionales fue electo en forma consecutiva, nuevamente ha dicho que competirá por ese cargo: “En mayo apoyaremos a Guillermo Rodríguez [candidato propuesto por el moreirismo] y nos postularemos como alcalde”. “Nuestra agrupación, que va a ganar por lejos, va a tener participación de varios vecinos en el municipio”, pero “no quiero extenderme porque es una discusión para mayo”, advirtió.

El exalcalde de Florencio Sánchez estuvo a punto de ser expulsado de la función pública a través de un juicio político en el Senado que logró desactivar tras su renunciar al cargo. También mediante renuncia, “el hombre de las mil gauchadas” evitó ser expulsado del PN tras haber sido condenado por la Justicia.

Así presentadas las cosas, en caso de recibir la bendición por parte del directorio nacionalista y lograr la reafiliación, Sánchez se apronta para volver al ruedo en las elecciones departamentales, más allá de que esté impedido de asumir como alcalde de su localidad.