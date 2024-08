En la próxima sesión que realice la Junta Departamental de Colonia -en fecha a definir- el edil y candidato a intendente por el Frente Amplio, Carlos Fernández (Partido Comunista) presentará un pedido de llamado a sala al intendente Carlos Moreira. Según el edil frenteamplista, el jefe comunal coloniense “debe dar explicaciones por varios temas, como robos y casos de corrupción” ocurridos en este período de gobierno, dijo Fernández en diálogo con la diaria.

Expresó que “Moreira debe algún llamado a sala por lo que ocurrió en el municipio de Miguelete con los traslados de tierra a campos de la alcaldesa” María Elena Martin, así como por los hechos de corrupción ocurridos en Florencio Sánchez.

“El intendente Carlos Moreira no ha dado explicaciones por las razones por las cuales no hizo las denuncias para reclamar el dinero robado en ese municipio por parte del exalcalde Alfredo Sánchez”, dijo Fernández, y agregó que “mientras Sánchez se benefició con dinero con esas maniobras, Moreira se ha beneficiado con votos por no continuar adelante con las denuncias para lograr el reintegro del dinero”.

El edil frenteamplista recordó que Sánchez anunció, en entrevista con la diaria, que apoyará a Guillermo Rodríguez, candidato del moreirismo, en las próximas elecciones departamentales. Asimismo, Fernández dijo que también quiere interrogar a Moreira acerca de las situaciones generadas en la Dirección de Tránsito, que culminaron con la destitución del encargado de esa dependencia, Luis Pereira.