La diputada del Partido Colorado (PC) de Colonia, Nibia Reisch, mantuvo una reunión con el ministro del Interior Carlos Negro, en la cual planteó “la preocupación de muchos vecinos de Colonia” con respecto a la seguridad en ese departamento.

En diálogo con la diaria Reisch comentó que durante este tiempo “han acontecido hechos que son fuera de lo común”, como “ un copamiento a una persona mayor de edad por parte de tres individuos encapuchados, que le propiciaron una brutal paliza”, ocurrido en Nueva Helvecia. “No es algo común en Colonia que se realicen estos copamientos con tanta agresión”, sostuvo la legisladora.

Además, “han sucedido otros casos que preocupan a la sociedad y nosotros como legisladores elegidos por los ciudadanos del departamento debemos preocuparnos y ocuparnos de estas cosas”, agregó.

En ese marco, Reisch señaló que “es consciente” que este tema “no es solamente cuestión del Ministerio del Interior (MI), sino también de Fiscalía”. “Al ministro le expresamos la preocupación y la necesidad de que Colonia cuente con más efectivos, que se disponga de una instalación de más cámaras de seguridad”, indicó Reisch, y explicó que “hoy contamos con casi 250 cámaras monitoreadas por el Ministerio, pero sin dudas que se necesitan más”.

Reisch adelantó que mantendrá contacto con la Fiscalía General de la Nación, liderada por la fiscal de Corte Mónica Ferrero, porque hay casos en donde la Policía “hace bien su trabajo y detienen a personas involucradas en distintos hechos delictivos, pero en la Fiscalía se los aplazaba sin fecha y se los manda para la casa”.

“Fiscalía está absolutamente desbordada, con falta de funcionarios, muchos expedientes en la mesa de entrada, y hace que la cuestión se convierta en una puerta giratoria sin una definición concreta con los delincuentes”, sostuvo.

Consultada acerca de su opinión sobre la actuación del jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, Reisch dijo que “es una persona que se está adaptando a la realidad que vive el departamento”, y que “hoy no cuenta con la cantidad de recursos necesarios para desarrollar los trabajos de manera eficiente”.

Sobre las declaraciones de Costa en entrevista con la diaria, donde apuntó al lavado de activos y cuestionó la ley de urgente consideración (LUC) implementada por el gobierno anterior, Resich indicó que “mi posición difiere un poco” a la del diputado Mario Colman y la senadora María de Lima, ambos del Partido Nacional (PN), que cuestionaron al funcionario. “Nuestro trabajo está en acercarle al jefe de Policía o al ministro Negro las preocupaciones de los vecinos”, indicó Reisch.

La legisladora agregó que el ministro del Interior “tomó nota” de los temas presentados”, y opinó que “es clave el aumento de funcionarios y cámaras de videovigilancia” en Colonia, para “avanzar en el control y en la seguridad, ampliando la red de cámaras con mayor monitoreo y mayor prevención”.