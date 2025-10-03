El próximo domingo, en Plaza de los Fundadores de Nueva Helvecia se desarrollará la segunda edición de la Fiesta del Queso, organizado por la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia (ADE), con el apoyo del Municipio de Nueva Helvecia.

Esta fiesta “más que un evento gastronómico, busca posicionar al este del departamento como referente nacional en dos áreas claves: la lechería y la quesería”. Estos sectores “son emblemáticos, forman parte de la identidad productiva uruguaya que se desarrolla de manera excelente en la región”, explicó el director de Turismo de la comuna coloniense Martín Álvarez en el acto de lanzamiento del evento.

Por su parte, el alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso, manifestó que esta celebración, en el marco del Día del Patrimonio, “nos acompaña a disfrutar nuestro patrimonio gastronómico y productivo de nuestra región”.

En tanto, la presidenta de ADE, Gabriela Rostán, explicó que la agencia “articula todo lo privado con las instituciones públicas para poder generar estos eventos que han llegado para quedarse”.

La quesería es “el gran emblema del este de Colonia”, indicó Rostán. “No sólo representa la tradición productiva de los inmigrantes que dieron origen a la región, sino que hoy constituye una marca de identidad del Uruguay en el mundo”, valoró.

La Fiesta del Queso ofrecerá una experiencia completa: habrá espectáculos artísticos, bailes típicos de la zona, feria artesanal, degustaciones de quesos, propuestas educativas sobre la producción láctea y la posibilidad de adquirir quesos artesanales e industriales a precios especiales, valoró.