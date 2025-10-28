Este lunes, la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) dio a conocer las nominaciones para los Premios Florencio 2025, que serán entregados el domingo 9 de noviembre para las categorías de obras infantiles y adolescentes en la sala Zitarrosa, y el lunes 1° de diciembre serán premiadas las categorías de teatro de adultos en el teatro Solís.

En ese marco, elencos y artistas del departamento Colonia recibieron nominaciones por sus actuaciones, así como reconocimientos a las trayectorias y destacadas participaciones en el teatro del interior.

En el rubro teatro del interior hay dos elencos colonienses entre los nominados: El juego de la copa, de Daniel Salomone, dirigida por Martín Cabrera, fue presentada al Grupo de Teatro Biblioteca Varela de Rosario, mientras que la obra Vitalicios, de José Sanchis Sinisterra y dirigida por Andrés Leal, fue interpretada por el grupo de Biblioteca Rodó de Juan Lacaze.

Además, la obra Vitalicios cuenta con nominaciones a mejor elenco, mejor actor para Rubén Cortizo, mejor actriz para María Eleonora Pérez y mejor espectáculo y dirección para Andrés Leal.

En tanto, Alejo Bermúdez, de Carmelo, está nominado como mejor actor por su participación en la obra El joven araña del Grupo Decartón Teatro.

La obra Te debía una margarita, que cuenta con la participación de integrantes del grupo de teatro de Biblioteca Rodó de Juan Lacaze junto con artistas de Montevideo, recibió nominaciones a texto de autor nacional para Sandra Escames, producción integral para Mariné Guerrero, mejor actor de reparto para Rubén Cortizo y mejor actor para Martín Cabrera.

Rubén Cortizo y María Eleonora Pérez en Vitalicios. Foto: Ignacio Dotti

En tanto, en la ceremonia de nominaciones se les entregó reconocimientos por la trayectoria de 40 años al actor lacazino Rubén Cortizo y al Grupo Teatro Biblioteca Varela de Rosario por sus 15 años.