Este sábado se llevará a cabo la novena Marcha de la Diversidad de Colonia, organizada por el colectivo Colonia Diversa, que este año convoca a “marchar y celebrar” bajo la consigna “Presupuesto, orgullo y equidad”. Cabe recordar que este evento estaba previsto para el 20 de setiembre, pero fue suspendido por razones climáticas.

Programa

A partir de las 16.00 la concentración se desarrollará en la Punta de San Pedro, al final de la avenida General Flores. Una hora más tarde, la marcha iniciará su recorrido sobre la avenida principal de la ciudad hasta la esquina de la calle Alberto Méndez, para culminar frente al Campus Municipal Alberto Suppici, lugar donde estará ubicado el escenario.

Allí los integrantes del colectivo leerán la consigna y posteriormente habrá distintos espectáculos musicales. Los artistas que se presentarán son Drag Mariza Regia, Negrashka Fox, Paddy Jeff, Virgina, Diego A, Flo Ramé, Benja Junco, Agustina Giovio, Epsi, Mandita Ok Dj, Pochin, Davico Show, Matías Vardacosta, Mildred Sondenegger, Paola Dalto, y cerrará la reconocida cantante coloniense Luana.

Habrá feria, stand con bebidas y puestos gastronómicos. En la presentación del Mes de la Diversidad, Julieta Purtscher, militante y coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de Colonia Diversa, valoró el apoyo desplegado por los 13 municipios de Colonia, que permitió contar con “transporte desde todas las zonas del departamento para que las personas puedan asistir a la marcha”.