El exlegislador coloniense Daniel Bianchi falleció este miércoles a los 62 años, tras sufrir una dura enfermedad. Oriundo de Carmelo y médico de profesión, Bianchi desarrolló una larga extensa actividad política. Fue electo diputado por el Partido Colorado en las elecciones de 1999, 2004, 2009 y 2015. En el período 2015-2020 también ocupó una banca en el Senado por ese partido tras el fallecimiento de la legisladora Martha Montaner.

En 2016 se alejó del Partido Colorado y se incorporó al Partido de la Gente. Sin embargo, en enero de 2019 la dirección del Partido de la Gente expulsó al político coloniense de sus filas, tras resultar positiva la espirometría que se le aplicó después de generar un siniestro de tránsito en Punta del Este.

A raíz de ese hecho, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad retirarle los fueros parlamentarios para que pudiera ser investigado judicialmente. Tras ser encontrado responsable de ese incidente, la Justicia determinó que Bianchi realizara servicios comunitarios en el municipio de Carmelo.

El político carmelitano, que fue integrante del Partido Colorado, del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto, apoyó, en las elecciones departamentales de Colonia de 2015 y 2020, al candidato del Partido Nacional Carlos Moreira. En 2023, antes de retirarse por completo de la actividad pública, Bianchi anunció el apoyo a la dirigente nacionalista María de Lima, quien se había largado en la carrera por ser jefa comunal de Colonia.