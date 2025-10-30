A prinicipios de 2023, la Intendencia de Colonia instrumentó una prueba de servicios de guardavidas en la playa El Calabrés de Colonia del Sacramento, donde habían fallecido dos personas por ahogamiento en el verano anterior, con el asesoramiento de la Mesa Nacional de Guardavidas.

En tanto, en la temporada 2024 el servicio se extendió a las playas Seré de Carmelo, Artilleros y Fomento. Posteriormente, en la temporada 2024-2025, el servicio de guardavidas también alcanzó a las playas de Brisas del Plata de Nueva Palmira y Charrúa de Juan Lacaze.

De cara al próximo verano, la comuna no sumará nuevas playas con ese servicio, por lo cual el llamado para cubrir las vacantes de guardavidas está destinado a cubrir 15 cargos. Las personas seleccionadas trabajarán en playas ubicadas en Carmelo, Artilleros, Fomento, Colonia del Sacramento, Juan Lacaze y Nueva Palmira.

El sueldo básico es de 45.463 pesos mensuales por 30 horas semanales en régimen de sexto día, con disponibilidad y flexibilidad horaria. La designación inicial será por tres meses, desde el 8 de diciembre al 8 de marzo. Los interesados podrán inscribirse desde el 3 hasta el 21 de noviembre, y los detalles del llamado están disponibles en colonia.gub.uy.