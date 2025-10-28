Este martes, en el Centro BIT de Colonia del Sacramento, se reunió la Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad (Cipedi), con represenantes de distintas comunas del país.

La Cipedi asesora al Congreso de Intendentes en el desarrollo de políticas de inclusión. Entre los temas de la agenda estuvo la asignación de recursos presupuestales quinquenales para la ejecución de políticas en esa área.

En diálogo con medios locales, Guadalupe Caballero, presidenta de Cipedi, expresó que “preocupa mucho” que sean “muy pocos los rubros en el presupuesto que se ha presentado para discapacidad”, y reclamó el desarrollo de inversiones “en capacitaciones para las personas que trabajan con discapacidad, que no siempre están preparadas”, así como en desarrollo de políticas de inclusión. “La sociedad, hoy en día, no está preparada para incluir, lamentablemente”, por lo cual “es muy importante la realización de los talleres, la concientización, la educación, para que las personas con discapacidad sean incluidas en nuestra sociedad”.

Caballero dijo que las distintas comisiones han presentado planteos a los legisladores electos por sus respectivos departamentos, con el objetivo de lograr reasignaciones en el presupuesto quinquenal.