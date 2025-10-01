El sábado 4 y domingo 5 se celebra en todo el país el tradicional Día del Patrimonio. Bajo la consigna “1825-1830: Bicentenario en todos los pagos”, la edición número 31 de este evento contará con una nutrida grilla de actividades en todo el territorio. En Colonia, en la mayoría de las localidades habrán exposiciones, charlas, espectáculos musicales, ferias artesanales, exhibición de videos, entre otras altarnativas.

Grilla de actividades

Carmelo:

Archivo y Museo del Carmen: El Museo conectando huellas: tecnología, historia y jóvenes. Dirección: Ignacio Barrios 208 entre Del Carmen y José Pedro Varela. Sábado 4 de 18.00 a 20.00, y domingo 5 de 10.30 a 12.30. Actividades en vivo, paseos guiados y proyecciones en pantalla gigante.

Calera de las huérfanas: Visitas gratuitas de 10.00 a 18.00. Visitas al sitio histórico. Senderismo hasta los hornos de cal. Senderismo hasta el arroyo. Visita a la sala de interpretación que será reinaugurada luego de una ampliación y mejora. Se podrá contemplar los avances de las obras de restauración de la capilla. Organiza: comisión pro Calera de las huérfanas.

Casa de la Cultura: Cien años del Comité Patriótico Femenino Carmelo. Dirección: Calle 19 de Abril 246, esquina Ignacio Barrios. Sábado de 17.00 a 20.00, y domingo de 10.00 a 17.00. Sábado 4: Proyección de documental El Patriota Fiel realizado por el Comité Patriótico Femenino en 2019, sobre la vida del ganador de Premio CUTA. Además, se visualizará documental sobre la vida del coronel don Ignacio Barrios firmante del acta de la Declaratoria de la Independencia. Cierre con la presentación del grupo de danza folclórica Estirpe Oriental.

Domingo 5: Puertas abiertas de Casa de la Cultura con muestra fotográfica del Comité Patriótico Femenino sobre la Estancia y Oratorio Juan de Narbona, pudiendo recorrer sus diferentes salas: hemeroteca, recámara de don Ignacio Barrios, museo histórico General Artigas. Presentación sobre Memoria del 1925-2025 de esa organización carmelitana, para finalizar con la proyección de El Patriota Fiel. Organiza: Comité Patriótico Femenino Carmelo y Casa de la Cultura coronel Ignacio Barrios Centro Cultural Nacional.

Cementerio Carmelo: Una mirada a la vida de Don Ignacio Barrios. Dirección: Rivera y Ansina. Domingo 5 a partir de las 11.00. recorrido a cargo de coordinadora del Grupo Amapola, Sandra Durand. Organiza: Grupo Amapola y Comunidad de Polancos.

Estancia y Capilla Don Juan de Narbona: Voces, lecturas y puntadas de 1825. Dirección: ruta 21, km 264. Sábado y domingo de 11.00 a 18.30. Exposición guiada: “Mujeres de la Revolución”. Muestra de las obras del concurso de bordado con la temática flora e imágenes del bien “Proyecto Conociendo y Difundiendo el bien y su Flora” donde el público participará a través de su votación.

Sábado a las 16.00: presentación del libro La Cruzada Libertadora a cargo de Jorge Frogoni Laclau. 18.00: charla sobre “Los Payadores” y contrapunto de payadores. Organiza: ONG Don Juan de Narbona. Instituto de Formación Docente (IFD) Carmelo: Patrimonio Educativo de Carmelo. Dirección: Uruguay 336. Actividades los días Viernes 3, sábado 4 y viernes 10.

Viernes 3 de 13.30 a 18.30, Escuela N° 5 de Carmelo: Descubrimiento de la Primera Marca de Memoria Educativa y salida de los Chasques a todas las instituciones educativas de Carmelo (Escuela N° 137, 138, 117, 92, 6, 144, 114, 11, Jardín N°115, 51 y 111, Escuela Técnica, ERCNA, Colegio del Carmen, Liceo N° 1 y N°2). De 14.30 a 15.30, llegada de los chasques a las instituciones educativas donde cada una realiza una actividad para recibirlos y entrega de mensajes para el IFD de Carmelo. A las 17.30, retorno de los chasques. Acto protocolar en el marco de los 75 años, suelta de palomas y abrazo al IFD.

Sábado 4 de 9.30 a 16.00 en el IFD, muestra de educación a través del tiempo con audioguía. Viernes 10: Sendero educativo por los lugares que habitamos como IFD. - Escuela N° 5 a las 9.30. Liceo N° 1 a las 10.30. Escuela N° 11 a las 11.00. IFD de Carmelo a las 11.30.

Museo de la Industria Naval, Escuela Técnica de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos de UTU (ERCNA): Carmelo: donde el astillero y el Arroyo de las Vacas se vuelven arte. Viernes de 16.30 a 18.00 y sábado de 14.00 a 17.00. Se invita a recorrer una propuesta que articula arte contemporáneo y patrimonio industrial. En esta oportunidad se presenta una exposición a cargo de Francisco Anchieri, estudiante avanzado de la Licenciatura en Artes Visuales, exalumno de la ERCNA y descendiente de inmigrantes italianos que trabajaron en el ex Astillero MDF. A través de una serie de obras realizadas con distintas técnicas, se aborda la historia del astillero y sus protagonistas, utilizando el arte como herramienta de reflexión crítica y conexión con la memoria colectiva.

La muestra se complementa con recorridos guiados por la sala de exposiciones, las instalaciones del exastillero, el parque industrial y la embarcación inglesa Greater London/Ades 1. Estas instancias permiten poner en diálogo las obras con el entorno físico y simbólico del patrimonio. Además, se exhibirá la primera pintura y el primer libro referente al combate de Las Vacas a 200 años de dicho suceso histórico enmarcado en el proceso de independencia oriental. Organiza: Museo de la Industria Naval.

Sub Prefectura del Puerto de Carmelo: Muestra estática. Dirección: Avenida del Bicentenario 160. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00. Muestra estática de medios marítimos y terrestres. Organiza: Armada Nacional.

Colonia del Sacramento: Batallón de Infantería Mecanizado Nº4: Exposición de museo y materiales. Sábado y domingo de 9.30 a 17.00. Recorrido por museo y material con un guía, circuito no cuenta con grandes escaleras.

Casa Fundación Fontaina Minelli: “Abrimos la historia de nuestro Salón de Piedra”: Dirección: D`Portugal 167. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00. Sede de puertas abiertas.

Centro Cultural AFE: La historia en ómnibus. Perazza & ONDA 100 años transportando emociones. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00. Proyección de audiovisual sobre la historia de Eloy Perazza en su primer viaje en un Ford T desde Colonia a Montevideo. Ambos días a las 11 horas lectura para niños sobre esa historia con entrega de material,. Este proyecto familiar es un homenaje al primer viaje interdepartamental en un transporte colectivo, realizado hace 100 años. Al cierre de la jornada del sábado, se realizará una actividad en homenaje a Eloy Perazza, precursor de la línea Colonia - Montevideo y posterior fundador de la empresa ONDA. El domingo a las 15.00 se inicia una caravana con los autobuses por la Rambla Costanera de Colonia, dando cierre de la actividad a las 18.00. El Centro Cultural AFE es un lugar con accesibilidad universal, con servicio higiénicos, y se constará con plaza de comidas y atracciones para niños. Organiza: Familiares de Eloy Perazza y Grupo ACLO (Agrupación de Coleccionistas de Literatura Omnibusera).

Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos Museo Naval: Visita por sus instalaciones. Dirección: Henríquez de la Peña s/n esq. de San Francisco. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00. Su muestra permanente está conformada por artillería naval única en su tipo y diversos objetos provenientes del medio subacuático, fiel testigo de las distintas ocupaciones del territorio por parte de los lusitanos y españoles.

Comarca Las Liebres: Visita guiada por huerta orgánica, viñedo y casa principal, construida en 1920. Dirección: Armonía Somers 1150. Sábado y domingo de 11.00 a 12.00.

Faro de Colonia del Sacramento. Servicio de Iluminación y Balizamiento de la Armada: visita guiada por el Barrio Histórico. Dirección: San Francisco s/n entre Henríquez de la Peña y De San Pedro. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00. Recorrido por el Faro Histórico donde se podrá conocer sus instalaciones y funcionamiento. Organiza: Armada Nacional.

Museos de Colonia: Museos conmemorando el bicentenario. Dirección: Calle de Comercio 77, espacio central. Podrán recorrerse otras casas del museo dispuestas en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. Sábado y domingo de 11.30 a 16.30 h. Museo de puertas abiertas, exposición “No pierdas los Estribos”. Organiza: Intendencia de Colonia, Dirección de Cultura, Museo de Colonia.

Prefectura del Puerto de Colonia: recorrido y exposición. Dirección: Miguel A. Ordiozola 480. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00. Exposición estática de móviles marítimos. Organiza: Armada Nacional.

Centro Cultural AFE. Foto: Ignacio Dotti

Casa Alicia y Casa Pou: Arqueología en el Sistema Fortificado de Colonia del Sacramento. Dirección: San Miguel esq. San Pedro. Sábado y domingo de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00. Exposición asistida sobre el estudio arqueológico en áreas asociadas al sistema fortificado de la Colonia del Sacramento. Organiza: Depto. de Arqueología de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Ejecutivo Honorario de Colonia, Intendencia de Colonia.

Actividades en Barrio Sur – Sábado 4: Plaza Mayor, 14:00– Orquesta Municipal y Personajes de Época 15.00–Grupo Folclórico “Estirpe Oriental”, “Pericón de los Suspiros”. 16.00– Natacha Traiman nos invita a disfrutar del Tango cantado y bailado 17.00–Gran Desfile de Comparsas desde el Museo del Azulejo. Participan: Dulces Guerreras, 10 de Mayo, Caracú Quemado.

Domingo 5: 14.00– Grupo de danzas “Por la Vuelta” y Personajes de Época. 15.00– La Gran Cacería del Tesoro Escondido. Propuesta organizada por el grupo de Vecinos, Exvecinos y Amigos del Barrio Sur. Cufré: Escuela N°36: Muestra abierta el sábado de 10.00 a 18.00. Municipio de Cufré abierto para visitas guiadas.

Calera de las huérfanas. Foto: Ignacio Dotti

Juan Lacaze:

Los Pagos del Sauce: Memorias de Agua, Tierra, Trabajo y Arte. Museo Puerto Sauce, Museo Arqueológico Mora, Circuito Arqueológico, Fabrica Campomar y Soulas y bahía de la ciudad. Sábado 4, domingo 5, sábado 11 y domingo 12 de 10.00 a 20.00. Parque Industrial (ex Campomar y Soulas). Actividades del circuito histórico: Recorrida guiada a pie por el Patrimonio Industrial, punto de encuentro la puerta de ingreso del parque industrial, visitando la manzana histórica llegando al Museo Puerto Sauce.

A las 15.00, Museo Arqueológico René Mora. Actividades del Museo y Circuito Arqueológico: Recorrido en bicicleta o vehículo con guía, visita de 4 estaciones por toda la ciudad.

A las 19.00 en el Espacio Público Integrador (EPI), habrá espectáculos musicales y actividades culturales. Durante el día, paseos en velero por la bahía del Puerto Sauce, visita a los museos: Museo Puerto Sauce y Museo Arqueológico Mora. Disfrutar de una torta frita rellena en la plaza pública de la ciudad. Organiza: Comisión de Turismo y Comisión de Cultura, Municipio de Juan Lacaze.

Tanque de Ose en Nueva Helvecia. Foto: Ignacio Dotti

Museo Arqueológico Mora: Visitas guiadas y actividades vinculadas al patrimonio indígena. Dirección: José Enrique Rodó 255. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00. Programa de Investigación Antropológica y Arqueológica y desarrollo con sede regional para el área de Colonia: investigación y divulgación del patrimonio arqueológico de los territorios a los que se vincula. Local accesible.

Sub Prefectura del Puerto de Juan Lacaze: Exposición de medios marítimos y terrestres. Dirección: 25 de Agosto y Avenida Rosario. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00.

Miguelete:

Salón Uruguayo Fútbol Club: origen e identidad. Dirección: Artigas entre Alberto Boerger y 28 de Marzo. Sábado de 15.00 a 23.00. Muestra “Miguelete, origen e identidad”.

Nueva Helvecia:

Tanque de OSE Nueva Helvecia: Visita al mirador del tanque de OSE, construido en 1948 por el Arq. Luiggi Bogattini. Dirección: Luis Dreyer y Artigas. Domingo de 10.00 a 16.00. Se accede por escalera (112 escalones), restringido a mayores de 12 años acompañados por adulto responsable. Las visitas se suspenden en caso de lluvia o viento. Organiza: OSE y Municipio de Nueva Helvecia.

Plaza de los Fundadores: Segunda edición de la Fiesta Nacional del Queso. Catas de quesos de la región y actividades destinadas a promover el conocimiento sobre este noble producto. Espectáculos artísticos, bailes típicos, feria artesanal. Segundo concurso uruguayo de Dulce de Leche, todo el fin de semana. Participan productores locales y nacionales. Degustación y premiación. Museo local abierto al público. Visitas guiadas al Molino Quemado, espacio con fuerte valor simbólico e histórico. Organiza: ADE y Municipio Nueva Helvecia.

Puerto de Nueva Palmira. Foto: Ignacio Dotti

Nueva Palmira:

Casa de la Cultura: Juntos por el Patrimonio. Dirección: Artigas 1174. Sábado de 18.30 a 20.00. Exposición y taller para niños. El local cuenta con rampa. Organiza: Casa de la Cultura Nueva Palmira. Biblioteca Popular Jacinto Laguna: 152 Años al servicio de la cultura. Dirección: General Artigas esquina Lucas Roselli. Sábado de 17.00 a 18.30. Visitas guiadas y muestra abierta. Organiza: Biblioteca Popular Jacinto Laguna.

Museo “Prof. Lucas Roselli” : “Piezas bicentenarias”. Dirección: Lucas Roselli 1130, entre Gral. Artigas y José E. Rodó. Sábado y domingo de 20.00 a 22.00. Visitas guiadas, exposición de material arqueológico, paleontológico e histórico. Local con rampa, atención personalizada. Organiza: Museo Prof. Lucas Roselli de Nueva Palmira.

Prefectura del Puerto de Nueva Palmira: Muestra estática. Dirección: Paraguay esquina Ultramar. Sábado y domingo de 10.00 a 18.00. Organiza: Armada Nacional.

Rambla costanera y Dársena Higueritas Nueva Palmira: Fiesta del Río Uruguay. Sábado 25 de 14.00 a 23.00, muestra “Memoria y tradición Oficios olvidados” de la artista María Victoria Boné. Danzas folklóricas y populares. Feria de emprendedores. Muestras de artistas plásticos y artesanos locales. Concurso de pesca deportiva. Actuación de músicos locales. Domingo 26 de 17.00 a 22.00, desfile de caballería gaucha y artistas locales. Organiza: Municipio e instituciones locales.

Paraje Polancos:

Capilla Santa Lucía en Polancos: Una mirada a la vida de don Ignacio Barrios. Dirección: Ruta 97 casi Don Manuel Mora. Domingo a partir de las 20.00. Recorrido guiado a cargo de coordinadora del Grupo Amapola, Sandra Durand. Organiza: Grupo Amapola y Comunidad de Polancos.

Santa Ana: Bicentenario en la Hostería Don Guillermo: “Memorias y Patrimonio”. Dirección: Avenida las Albizias esquina rambla del medio ambiente. Sábado y domingo de 10.00 a 20.00. Sábado 4, visitas guiadas por el predio, la construcción, habitaciones. Muestra de Fotográfica con la historia del Balneario, fotos inéditas. A partir de las 16.00, proyección de película filmada en la Hostería (2021). Relato histórico por parte de un historiador local. Domingo 5 de 14.00 a 20.00, visitas guiadas por el predio, la construcción, habitaciones. Muestra de Fotográfica con la historia del Balneario, fotos inéditas A las 17.000, actuación del dúo folklórico “Grupo Rustiko”. Muestra de danza folklórica “Compañía Orígenes”. Las instalaciones cuentan con accesibilidad en la planta baja. Organiza: Hostería Don Guillermo.

Tarariras:

Club Tarariras: Muestra Tarariras capital tuerca. Dirección: 18 de Julio 1.111 esq. José Pedro Varela. Sábado y domingo en horario vespertino. Muestra “Museo de la historia tuerca”; fotos, trofeos, videos de personas relacionadas contando anécdotas. El domingo 12, en el Autódromo Juan Schnyder, se presenta una muestra que incluye coches durante todo el día de competencias. Club Tarariras es el único club del país que cuenta con autódromo, el cual es parte de la historia de la comunidad, se ha ganado así el apodo de Capital Tuerca, con una historia muy vinculada al automovilismo y el motociclismo.