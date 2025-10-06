El 22 de enero de 2025 las empresa Sor SA y Luis Losi SA presentaron ante el ministerio de Economía de la República Argentina el proyecto “Construcción, Operación del nuevo Puente Internacional Brazo Largo (Argentina) - Nueva Palmira (Uruguay). De acuerdo a la documentación oficial del vecino país a la cual tuvo acceso la diaria, la modalidad de ejecución de la obra propuesta por ambas empresas sería a través de la modalidad de concesión de obra pública. La obra de ese puente y de las rutas de acceso, que en total serían unos 38 kilómetros, requeriría una inversión de unos 310 millones de dólares, por lo cual la empresa solicita la operación de la misma durante 30 años inicialmente. Las obras demandarían unos cuatro años de trabajo

En ese documeto, las empresas impulsoras aseguraron que este proyecto “permitirá una unión más eficiente entre los países, acortando la distancia entre Montevideo y Buenos Aires en 150 kilómetros, y reduciendo también la distancia en unos 215 kilómetros entre las localidades de Colonia y de Buenos Aires”.

Asimismo esa obra “fomenta el desarrollo local en las zonas más cercanas al puente, ya que la facilidad de acceso y circulación generará un aumento significativo del mercado potencial para la producción y el comercio en toda el área cercana”.

La construcción del enlace vial Brazo Largo – Nueva Palmira “propone un incremento en la eficacia y un impulso del intercambio de recursos, cargas y personas entre Argentina y Uruguay”.

Entre las “externalidades” o efectos negativos de ese proyecto, las empresas reconocen que “la construcción del propio puente afectará la zona del río perjudicando la flora y la fauna que allí habita, afectando la biodiversidad de la zona, alterando el hábitat natural de especies acuáticas, cambios en la calidad del agua, e impacto en los ecosistemas terrestres, lo cual también representa un impacto económico negativo”.

Retorno de una idea

La construcción de un puente a esa altura del río Uruguay no es novedosa. En 2016 la empresa Sors SA – una de las firmantes de proyecto ante el gobierno argentino- impulsó una iniciativa similar, que finalmente no cuajó. Ahora, la idea impulsada a comienzos de año ante el gobierno argentino también se maneja con fuerza en altas esperas orientales. En efecto, según comentó el presidente Yamandú Orsi, en diálogo que mantuvo con periodistas en el marco de una visita que realizó a Fray Bentos en la pasada semana, el gobierno analiza ese proyecto de inversión, el cual sería visto con buenos ojos dada la necesidad de generar puestos de trabajo en el litoral del país. “Ese proyecto viene desde Argentina, está picando y hay que buscarlo, porque sería obra pública, y no podemos dejar pasar ningún proyecto de inversión, porque todo es trabajo genuino es capacidad de crecer”, comentó el presidente uruguayo.

Problemas judiciales

Gabriel Pedro Losi, uno de los referentes de la empresa constructora Luis Losi fue procesado en abril de este año por pago de retornos (coimas) a funcionarios públicos, según informaron medios argentinos. En efecto, en abril de este año Infobae informó que esa decisión fue tomada la semana por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que ratificaron la decisión tomada por el juez federal Sebastián Casanello. Entre los procesados hay dos empresas a las que se les aplicó la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Se trata de “Lemiro Pablo Pietroboni S.A.” y “Luis Losi S.A.” que estaban a cargo de las obras y desde las cuáles habrían salido los retornos que cobraron los ex funcionarios, añadió el citado medio.

La causa se inició por una denuncia en 2018 del entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, por irregularidades en los controles de tres obras viales, dos en la ruta nacional 19 en Córdoba y la tercera en la ruta nacional 8 de la provincia de Buenos Aires.