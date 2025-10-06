El pasado sábado, en Carmelo, se desarrolló un encuentro de la Agrupación de Gobierno Ampliada del sector D Centro del Partido Nacional (PN). La instancia tuvo como anfitriones a varios referentes del PN de Colonia que integran ese espacio político, como el exintendente y actual senador Carlos Moreira, el jefe comunal Guillermo Rodríguez, el diputado Mario Colman y el alcalde de esa localidad, Pablo Parodi.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, principal referente de esa agrupación nacionalista, fue uno de los oradores del encuentro.

De cara al próximo ciclo electoral, el jefe comunal sanducero expresó que Luis Lacalle Pou “tiene la derecha en nuestro partido” para ser el próximo candidato a presidente. No obstante, Olivera advirtió que “hay tener una sensibilidad distinta” en el PN “no sólo para ganar una elección, sino para gobernar”. “Esa sensibilidad distinta hoy no está en el partido, porque “hay compañeros que están sólo pendientes en ser férrea oposición; mientras tanto, hay muchas cosas que tienen que pasar y nosotros vamos a dar la mano para que las cosas buenas pasen ahora”, sostuvo Olivera.

“Nosotros no pertenecemos a un sector que quiera que le vaya mal al gobierno” que encabeza el presidente Yamandú Orsi, sino que “queremos que le vaya bien con nuestra ayuda”, dijo Olivera, y agregó que “por eso nuestro sector no sólo está en el centro, sino que somos distintos”.