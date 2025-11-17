El pasado jueves, la Junta Departamental de Colonia recibió a Óscar Prieto y Viviana Rodríguez, representantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) de la filial Colonia, quienes plantearon la necesidad de que Colonia del Sacramento cuente con un tercer liceo, que se sume a la oferta que actualmente ofrecen los altamente poblados liceos Juan Luis Perrou, ubicado en el centro de esa ciudad, y el 2, del Real de San Carlos.

El planteo se presenta en el marco de la discusión del presupuesto en el Parlamento, cuando los diferentes sindicatos de la educación reclaman más fondos para ese sector.

En esa línea, además, en las últimas semanas Fenapes Colonia ha hecho gestiones similares con la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriel Verde, con la legisladora coloniense Cecilia Badín (Frente Amplio, FA) y con el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira.

En diálogo con la diaria, Rodríguez comentó que en el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento “no figura en el plan de obras la construcción de un nuevo liceo para Colonia”. Además, la referente del sindicato de profesores de Secundaria dijo que “hace más de 15 años que Fenapes y organizaciones sociales y barriales reclaman la creación de un nuevo centro educativo de secundaria para la capital departamental”.

En este sentido, remarcó que un nuevo liceo “es necesario” por distintos motivos, principalmente para fortalecer y desarrollar una educación pública de calidad en el departamento” y para “atender demandas en términos de matrícula estudiantil y de situaciones de superpoblación en las distintas aulas”.

El reclamo de un tercer liceo en Colonia del Sacramento “se sustenta fundamentalmente en la oferta de una mejor calidad educativa para los estudiantes y en mejores condiciones de enseñanza para los docentes, en un departamento y en una región donde la educación es un eje de gran potencial estratégico”, expresó Rodríguez. “Actualmente Colonia del Sacramento presenta un polo educativo que recibe a estudiantes de zonas aledañas y de otros departamentos”, añadió.

En su exposición en el deliberativo comunal, los representantes de Fenapes denunciaron la situación deficiente del edificio del liceo departamental 1 de Colonia, Juan Perrou. “Ese centro educativo tiene carencias edilicias que se traducen en carencias pedagógicas”, manifestó Rodríguez, y continuó: “Dado que la matrícula estudiantil, junto al cuerpo docente, ronda las 2.000 personas que transitan a diario por los pasillos del liceo, hay un uso de espacios inadecuados para dar clases (laboratorios, salón de actos, biblioteca, aulas sin ventilación en el subsuelo)”, además de “las filtraciones de agua en los salones, zonas de tendido eléctrico con riesgo, falta de accesibilidad en distintos espacios”, entre otras cuestiones. “Un liceo con estas características no presenta las condiciones necesarias para brindar una educación pública de calidad”, aseveró Rodríguez.

El apoyo de la Junta

Tras la presentación de los referentes de Fenapes, la Junta Departamental de Colonia resolvió apoyar la iniciativa para “la creación de un tercer liceo en la ciudad de Colonia del Sacramento, atendiendo asimismo los problemas edilicios y de superpoblación presentes en el departamento que ponen en peligro a toda la comunidad educativa”.

Además, las tres bancadas que integran la junta coloniense “reafirmaron el compromiso de una educación pública, gratuita, de calidad y descentralizada”, y que la construcción de un tercer liceo” en esa ciudad es “una cuestión de interés departamental”, por lo que exhortaron a los diputados colonienses a “la participación activa para el logro de los objetivos perseguidos”.