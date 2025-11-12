El viernes 14 a partir de las 20.00, en la sala de los fundadores de la biblioteca José Rodó de Juan Lacaze, se presentará el músico Martín Buscaglia. En formato de guitarra y voz, el reconocido compositor, músico y productor uruguayo se presentará en la ciudad lacazina por primera vez, en un concierto íntimo para 80 personas. Las entradas se consiguen en Redtickets o a través del Instagram de la productora: @chiflete_producciones.

La Verbena en la Plaza de Toros

La feria cultural La Verbena de Colonia del Sacramento presentará su tradicional movida cultural en la Plaza de Toros, esta vez en un encuentro denominado LaBeerBena. El sábado 15, de 19.00 a 1.00, en la explanada del recinto taurino, ubicado en el Real de San Carlos, habrá stands con propuestas gastronómicas, venta de cervezas artesanales, tragos y música en vivo, de la mano de Cover Machine y Viejo Árbol.