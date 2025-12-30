A fines de noviembre, los trabajadores de M24 anunciaron que la empresa les había comunicado que estaba en proceso de venta y que sus contratos laborales serían rescindidos antes de fin de año. Tras varias negociaciones entre la dirección de la emisora y los trabajadores, finalmente se acordó una forma de liquidación para la totalidad de los trabajadores.

La radio, actualmente vinculada a la dirección del Movimiento de Participación Popular (MPP), a partir del primer día de 2026 pasará a ser propiedad del grupo El Observador, perteneciente a empresarios argentinos cercanos al gobierno de Javier Milei.

Los nuevos propietarios se harán cargo de las emisoras del grupo (97.9 FM en Montevideo, 90.9 en Colonia y 102.5 FM en Maldonado) a partir del 1° de enero.

No obstante, según supo la diaria, en el caso de la emisora coloniense finalmente el plazo de cierre, también previsto para el 31 de diciembre, se extenderá por unos meses debido a que el proceso de transición entre las empresas aún no ha culminado.

Según expresaron trabajadores de esa radio e integrantes de la dirección, “la situación es incierta”, y, por lo pronto, la continuidad de Claridad se extenderá “al menos hasta el final del verano”. En principio, esa frecuencia seguirá trasmitiendo contenidos musicales, fundamentalmente.

La historia de Claridad

En 1998, el gobierno encabezado por el expresidente Julio María Sanguinetti concedió la frecuencia 90.9 Mhz a Leticia Luongo Gardi para operar una estación radioeléctrica en Colonia del Sacramento. Nueve años después, en 2007, Luongo transfirió la titularidad a Ana Calachi Blechman, quien en 2011 cedió la totalidad de los derechos de explotación a la sociedad Radio Claridad Colonia SRL, integrada por Nicolás Viera, Juan Carlos Arellano y Héctor Pontet, quienes compartían militancia política en el MPP. Desde entonces, Viera, además, ha desarrollado una intensa actividad política que lo ha llevado a ejercer cargos como diputado por el departamento y, actualmente, el de senador.

En los últimos años, Pontet se retiró de esa sociedad, y quedó integrada únicamente por Viera y Arellano, un reconocido militante de la izquierda coloniense. Al igual que ocurrió con las otras dos radios vinculadas a ese sector político, en noviembre Claridad anunció el cierre de sus actividades para el 31 de diciembre, algo que no se concretará todavía, más allá de que el traspaso a los dueños argentinos seguirá adelante, tal como estuvo previsto en el proceso de venta de las radios que estaban bajo la órbita del MPP.

En una entrevista realizada por la diariaViera admitió que “es una pena enorme” la transferencia de esa emisora a los nuevos propietarios, “pero sinceramente no podemos sostenerla más”.

El senador recordó que “hace 15 años, con un grupo de amigos y compañeros, tomamos la conducción y la gestión de Claridad FM, con el objetivo de revitalizar el medio y ponerlo a disposición de la sociedad coloniense como una voz plural, responsable y progresista”.

Nicolás Viera (archivo, mayo de 2024). Foto: Ignacio Dotti

“Siempre la radio ha tenido una situación económica frágil, con muy poca publicidad, y publicidad estable aún menos, escasas fuentes de ingreso”, y “en el mejor de los momentos lográbamos empatar, pero casi siempre dio pérdida, que logramos cubrir con recursos que reuníamos entre quienes teníamos el vínculo puesto allí”, expresó Viera sobre la situación económica de Claridad.