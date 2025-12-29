Un proyecto desarrollado por el centro juvenil Deportodos de Carmelo fue elegido para representar al departamento de Colonia en el programa Concausa 2030, una iniciativa socioeducativa de América Solidaria, que busca “empoderar, conectar y movilizar a adolescentes” que residen en Uruguay para contribuir “al desarrollo de proyectos sociales con impacto en las comunidades”, según se explica en su página web.

Estos proyectos apuntan a lograr algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) promovidos por el Pacto Mundial de ONU. En ese sentido, el centro juvenil carmelitano que atiende a 50 niños y adolescentes de esa localidad desarrolló un proyecto de conservación del medio ambiente, especialmente del cuidado de los ríos, denominado Guardianes del Agua.

En diálogo con la diaria, el educador del centro juvenil, Fernando Moranzoni, dijo que desde el centro juvenil se desarrolló un proyecto “sin muchas expectativas de llegar a tener representación nacional, dado que era nuestra primera participación en un evento de esas características”.

Tras más de cinco meses de trabajo, “recibimos la noticia de que habíamos quedado seleccionados”, y además, el proyecto “fue declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación y Cultura [MEC], algo que para nosotros fue muy satisfactorio y gratificante”, añadió Moranzoni.

Luego de ser seleccionados a nivel nacional, tanto adolescentes como referentes mayores del proyecto mantuvieron un encuentro en Canelones con referentes de otros proyectos de distintos departamentos. Para el educador, esos talleres que se desarrollaron durante tres días “sirvieron muchísimo porque vimos las realidades y preocupaciones de otras ciudades, que no son las mismas que las nuestras”. “En un país tan chico hay realidades totalmente distintas”, remarcó Moranzoni.

Consultado acerca del proyecto, el educador dijo que “se eligió pensar un poco en el cuidado del medio ambiente y del agua porque cada año, cuando llega la temporada estival, el centro juvenil realiza las actividades diarias en las costas de Carmelo”.

“Cada mañana que llegábamos a la playa, antes de iniciar las actividades, desarrollamos una limpieza del lugar, y eso era algo que para los chiquilines estaba mal porque no debería haber tanta mugre en las playas”, comentó Moranzoni. Por lo tanto, cuando llegó la propuesta de participar en ese programa, “ellos pura y exclusivamente pensaron en hacer algo para mitigar y crear conciencia sobre este tema”, generando cartelería al respecto, expresó el educador.

Los adolescentes apuntan a que cada habitante que utilice la playa se haga responsable y cuide el lugar, dijo el educador, y explicó que, “dado que hay adolescentes que asisten a Deportodos y realizan el taller de Formación Profesional Básica (FPB) de Diseño y Carpintería de UTU, pudimos trabajar en conjunto para que ellos mismos desarrollen los carteles que colocamos en las playas de Carmelo”.

Adolescentes del Centro Juvenil Deportodos.

El Municipio de Carmelo también colaboró con materiales, por lo que “es sumamente positivo que varias instituciones trabajaron en conjunto para que los chiquilines puedan encarar este proyecto”, finalizó Moranzoni.