El acto por el Día Internacional de los Trabajadores en Colonia del Sacramento se realizará este viernes, a las 10.00, en la explanada de la Intendencia de Colonia. Fue organizado por el plenario intersindical y la oratoria que estará centrada en la coyuntura laboral, la situación productiva local y los debates en curso a nivel nacional.

Según supo la diaria con base a fuentes sindicales, entre los principales temas de la intervención se destacan la reducción de la jornada laboral y los resultados del diálogo social impulsado a nivel nacional, que se proyectan hacia una futura discusión legislativa. A esto se suman las reivindicaciones históricas vinculadas a trabajo y salario, así como cuestionamientos a la precarización laboral.

La oratoria también pondrá el foco en el contexto internacional y sus impactos sobre la clase trabajadora, así como “en los avances y pendientes en Uruguay en áreas como salud, vivienda y educación”.

A nivel departamental, uno de los puntos centrales será la situación del empleo en Colonia, en un escenario marcado por el deterioro de la industria y la pérdida de fuentes laborales. Ese diagnóstico se enmarca en datos recientes que muestran un empeoramiento del mercado de trabajo en el departamento: según información difundida meses atrás por el Ministerio de Trabajo, la desocupación se ha duplicado en los últimos años, reflejando un cambio significativo en una zona que históricamente había tenido mejores indicadores laborales.

Homenaje a Ariel Beltrán

En el marco del acto, se realizará además un homenaje a Ariel Beltrán, referente sindical y político de Colonia fallecido en 2025. Durante la actividad se entregará una placa en reconocimiento a su trayectoria a sus familiares y compañeros del sindicato bancario AEBU.

Beltrán fue una figura destacada del movimiento sindical departamental, con una extensa militancia en el gremio bancairio y una activa participación en la vida política local a través del Frente Amplio.