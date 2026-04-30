Este jueves, la Jefatura de Policía de Colonia inauguró una comisaría especializada en violencia doméstica y de género de Carmelo, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a una problemática en aumento y a acercar los servicios a la población del oeste del departamento.

La nueva dependencia surge como respuesta a una demanda sostenida de la comunidad y de operadores judiciales, en un contexto en el que las denuncias por violencia doméstica han crecido en los últimos años en ese departamento. Para las autoridades policiales, este incremento también refleja una mayor disposición de las víctimas a denunciar, lo que exige dispositivos de atención más accesibles y especializados.

Durante el acto de apertura, la directora departamental especializada en violencia doméstica y de género, la comisaria Silvana Risotto, destacó que la puesta en funcionamiento de este espacio “representa un firme compromiso” con una problemática “sensible” que interpela diariamente a la sociedad. Subrayó que la nueva comisaría busca “acercar el servicio, facilitar el acceso y generar un espacio donde las personas puedan sentirse contenidas, escuchadas y acompañadas”, además de recordar que las denuncias pueden realizarse tanto por las propias víctimas como por terceros o de forma anónima.

Por su parte, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, señaló en la inauguración que la instalación de esta unidad en Carmelo –la segunda ciudad más poblada del departamento, con más de 21.000 habitantes según el censo de 2023– constituye “la respuesta firme y profesional de un Estado que escucha”. Indicó que la comisaría funcionará inicialmente en un horario extendido de 9.00 a 21.00 y contará con personal capacitado bajo criterios de no revictimización, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y mejorar el seguimiento de los casos.

Costa también remarcó que el abordaje de la violencia doméstica requiere una perspectiva integral y coordinación interinstitucional, por lo que se prevé una articulación más estrecha con Fiscalía y otros organismos vinculados a la protección de las víctimas.

El ministro del Interior, Carlos Negro, quien participó en el acto, sostuvo que la inauguración forma parte de una política nacional orientada a fortalecer la respuesta policial en materia de violencia de género. En ese sentido, afirmó que las comisarías especializadas son “eslabones imprescindibles en un ecosistema de protección integral” y enfatizó la importancia de combinar rigor técnico “con una atención basada en la empatía y la vocación de servicio”.