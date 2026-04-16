En 2025, departamento de Colonia registró una caída en los homicidios, robos y rapiñas, pero el conjunto de indicadores muestra un aumento sostenido de la conflictividad interpersonal y un fuerte crecimiento de delitos como las estafas, según el Anuario 2025 del Ministerio del Interior.

De acuerdo al informe, los homicidios pasaron de 7 casos en 2024 a 4 en 2025, manteniéndose en niveles históricamente bajos para el departamento.

A diferencia de la violencia letal, los delitos vinculados a la convivencia muestran una tendencia al alza. Las denuncias por lesiones crecieron de 179 casos en 2015 a 378 en 2025, mientras que las amenazas se ubicaron en 526 denuncias, tras un pico de 673 en 2020.

En la misma línea, la violencia doméstica presenta el crecimiento más significativo: pasó de 730 denuncias en 2015 a 1.732 en 2025.

También los delitos sexuales muestran una tendencia al aumento: de 30 denuncias en 2015 a 133 en 2025, en un proceso que el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, ya había advertido a la diaria.

Estafas: el delito que más crece

Uno de los cambios más notorios en el perfil delictivo es el aumento de las estafas y fraudes informáticos, que pasaron de 46 denuncias en 2015 a 992 en 2025, consolidándose como el delito de mayor expansión en el departamento.

En contraste, otros delitos muestran una tendencia descendente. Los hurtos bajaron a 1.765 casos en 2025, y dentro de ellos, los vehículos hurtados descendieron de 629 en 2015 a 354 en 2025, marcando una caída significativa.

También el abigeato cayó de 85 denuncias en 2015 a 24 en 2025, y las denuncias por daños disminuyeron respecto a años anteriores.

Sin embargo, no todos los delitos patrimoniales siguen esa tendencia. Las rapiñas se mantuvieron relativamente estables en el largo plazo —51 casos en 2015 y 50 en 2025—, aunque con un aumento en el último año, tras pasar de 38 en 2024 a 50 en 2025.

A pesar de la baja en algunos indicadores, el total de delitos denunciados aumentó en el largo plazo. Colonia pasó de 4.890 delitos en 2015 a 7.336 en 2025, con estabilidad en los últimos años.

Suicidios y muertes dudosas

El informe elaborado por el Ministerio del Interior también hace referencia a la cantidad de suicidios registrados en la última década: en 2025 hubo 32 casos en Colonia, tal como ocurrió en 2024 y 2020; no obstante, esa cifra muestra un aumento considerable en relación a 2015, que se registraron 22 casos de autoeliminación. En tanto, la cantidad de muertes dudosas aumentaron de 1 a 4 casos en el último año.