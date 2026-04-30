Obras de extensión de la doble vía de la ruta 1, en Colonia Valdense. (archivo, agosto de 2023)

A fines del 2024, el anterior gobierno nacional anunció el inicio de las obras de extensión de la doble vía de la ruta 1, en el tramo de 14 kilómetros comprendido entre la radial de Tarariras (kilómetro 149) y Riachuelo (kilómetro 160), en el departamento de Colonia.

Sin embargo, a mediados del año pasado, las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), encabezado por la ministra Lucía Etcheverry, expresaron que el proyecto a desarrollar aún no tenía autorización ambiental. Si bien los recursos económicos ya estaban asignados, así como la licitación otorgada a la empresa Ramón Álvarez, el gobierno saliente no había tramitado la autorización pertinente.

En ese marco, y tras haber finalizado esa gestión, las obras en ese tramo de la ruta nacional comenzaron a realizarse en marzo.

En diálogo con la diaria, el director de la Dirección Nacional de Vialidad, Federico Magnone, dijo que “los trabajos comenzaron a desarrollarse por fajas, con limpieza y alargues de alcantarillas”, y en las próximas semanas “comenzarán los movimientos de suelos”.

En esa línea, el funcionario comentó que “todos estos trabajos se realizarán sin la afectación del tránsito actual, que seguirá fluidamente por los carriles habituales”.

Las obras vinculadas al tramo entre Tarariras y Riachuelo tienen un plazo de 12 meses, por lo que en marzo de 2027 “deberían culminar”, indicó Magnone.

Consultado sobre los proyectos para seguir adelante con la doble vía desde Riachuelo (ruta 50) hasta el acceso a Colonia del Sacramento, Magnone expresó que “hoy no tenemos ningún proyecto para seguir adelante”. Por el momento, “la obra actual finaliza con un empalme justo en el comienzo del corredor de palmeras”.

En ese sentido, dijo que “se han manejado algunas opciones como la utilización del viejo camino a Colonia”, pero “se entrelazan cuestiones ambientales y también urbanas”, dado que la capital departamental “se ha urbanizado mucho para esa zona”, con la extensión del barrio El General y el fraccionamiento Los Algodones.

“Nada de esto hoy está a nivel de proyecto ejecutivo, y para definir estas cosas debemos contemplar todos estos puntos”, consideró Magnone.

Etapa final de by pass en Colonia Valdense

Consultado sobre la obras que se desarrollan a la altura de Colonia Valdense, Magnone señaló que “está en su etapa final, luego de pasar por algunas complicaciones que se pudieron reencauzar”.

El director de Vialidad explicó que “la obra tuvo problemas en la calidad de los materiales detectados por la Dirección de Obras del MTOP. Estuvo detenida un tiempo hasta evaluar un poco la causa, y lo que se hizo fue seleccionar otros materiales para mejorar la carpeta asfáltica que era un problema que estábamos teniendo ni bien asumimos en la dirección”.

“Hoy el pavimento prácticamente está terminado y están faltando detalles, como las rotondas, cordón, canteros y la conexión de las dos puntas con la ruta actual”. Además, Magnone expresó que también “falta todo lo que es señalización, que sin eso no se habilita”. “Estimamos que en dos meses culminaremos una obra importante para el avance de la ruta nacional”, sostuvo.

En una nota publicada por la diaria en junio de 2023, vecinos y comerciantes de Colonia Valdense se encontraban “expectantes” ante el cambio negativo que podía traer la nueva ruta 1 que eludiría a la ciudad.

Respecto al avance y la recriminación de los locatarios acerca de la obra, Magnone dijo que “los by pass, o salidas de las rutas de los pueblos y ciudades, siempre traen cierta controversia”.

“Por lo general la población local se opone a estas obras, pero después llega un momento que la interacción entre el tráfico local y el tránsito de paso o el pesado se hace insostenible”. “Cuando se construye una nueva arteria pasa a ser una ganancia para las dos partes”, sostuvo el jerarca.

Además, esta obra “le dará a Colonia Valdense la posibilidad de reconfigurar lo que era la vieja ruta con un perfil un poco más urbano, con un tránsito local de baja velocidad que contenga un potencial turístico y comercial que tiene la localidad”, finalizó Magnone.