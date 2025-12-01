Este jueves, a las 18.30, en la sede de Adeom de Colonia del Sacramento (Domingo Baqué 319) se llevará a cabo el conversatorio “A 50 años del inicio del Plan Cóndor y la Operación Morgan. La dictadura en Uruguay y Colonia”, con la participación de Estefany Jorcín, Javier Correa Morales y Alice Altesor. Esta actividad es organizada por el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia del Sacramento.

En diálogo con la diaria, Jorcín, integrante de la organización y docente de Historia, comentó que esta actividad se inscribe “en un año en el cual hemos desarrollado varias propuestas, además de la organización de la Marcha del Silencio del 20 de mayo, que han estado relacionadas a la promoción de los derechos humanos”. “Básicamente los temas que convocaron a la comisión fueron dos, que podríamos resumir en actividades vinculadas a la memoria y al pasado reciente de Uruguay y actividades vinculadas a la denuncia del genocidio en Palestina”, detalló Jorcín.

En relación con el primer eje, en mayo “se llevó adelante la Semana de la Memoria en AFE, donde se logró una coordinación entre todas las instituciones educativas de la ciudad, elemento que valoramos como muy positivo”, destacó.

En relación con la actividad que se desarrollará este jueves, Jorcín destacó que se cumplen 50 años del comienzo del Plan Cóndor y de la Operación Morgan, “recordando lo que significó ese año 1975 en el marco de la dictadura en nuestro país, pero también de la doctrina de seguridad nacional y el terrorismo de Estado a nivel del Cono Sur”.

En ese sentido, resaltó que en ese encuentro, en el que Jorcín actuará como moderadora, habrá dos exposiciones: una de corte histórico e historiográfico, a cargo de Javier Correa Morales, que ha investigado sobre el impacto de la dictadura en los departamentos de Colonia y Durazno, mientras que Altesor presentará un abordaje memorialísitco a partir de su historia personal, además de adelantar el contenido de un libro de memorias familiares que está en proceso de edición.