La temporada estival 2025/2026 tendrá buenos resultados para el sector turístico de Colonia, a la luz de las reservas y ocupaciones hoteleras y de fincas que se registran en los últimos días del año y de las experiencias alcanzadas en los últimos veranos, según estiman los operadores de ese sector del departamento.

En ese marco, los agentes inmobiliarios valoran el creciente interés de personas que vienen de otros departamentos del país por alquilar en las costas de Colonia.

Diana Chavarría, propietaria de Inmobiliaria La Filomena, empresa dedicada a la venta y alquiler de propiedades ubicadas en Artilleros, Santa Ana y El Ensueño, dijo a la diaria que para enero “está toda la capacidad reservada, por lo que “estimo será una muy buena temporada”.

La operadora comentó que desde hace algunas semanas “todas las casas están reservadas para todo el mes”, y agregó que predomina “el turista uruguayo”.

Si bien la presencia de argentinos ha venido en aumento en los últimos dos años, “en nuestro caso, la gran mayoría de los clientes son turistas del mercado interno que eligen estas playas”, agregó Chavarría.

Con respecto a la demanda de alquileres en balnearios ubicados en el este del departamento de Colonia, como Fomento, Los Pinos, Blancarena y Britópolis, también se registra una alta presencia de turistas internos, según expresaron operadores consultados por la diaria.

“Esperamos una gran temporada”

El presidente de la Asociación Turística Departamental de Colonia, Andrés Castellano, expresó a la diaria que las expectativas para enero “son muy buenas”, dado “el gran trabajo que se viene desarrollando para tener más y mejor turismo”.

En ese sentido, comentó que “vamos a entrar enero con alrededor de un 40% de reservas” en todo el departamento, aunque todavía “no contamos con el número final y esperamos crecer algunos puntos más”.

Castellano explicó que “la tarifa promedio de la hotelería estará igual o unos puntos por encima que el año anterior”, pero la baja del dólar “es una merma en los resultados económicos”, dado que los operadores turísticos “pagan salarios y gastos en pesos, pero recaudan en dólares y ahí hay que compensar la pérdida de rentabilidad con mejorar unos puntos en tarifas y también en ocupación”. “Si comparamos este fin de año con el anterior, estamos entre un 7 y un 10% por encima, comparando ambas variables”, señaló el presidente de esa asociación.

Consultado acerca de las expectativas del sector para la presente temporada, Castellano expresó que “creemos que será una buena temporada para el Uruguay en general, para la zona costera del este muy especialmente”. “Colonia está intentando, desde hace varios años, capitalizar el flujo de turistas extranjeros, principalmente argentinos, en esta época”, señaló Castellano, y agregó que “habiendo mejorado la relación de competitiva entre ambos países, vuelven a venir, a elegirnos, y nuestro departamento está dentro de esos destinos”.

No obstante, dijo que particularmente las playas del departamento de Colonia “son elegidas en su mayoría por turistas uruguayos y ahí el mercado interno juega un papel fundamental”. Al igual que los operadores turísticos del este del departamento, Castellano estima que esas playas “se verán colmadas por turistas locatarios”.

Acerca de la llegada de brasileños, el presidente de la asociación dijo que “hay una particularidad que se da a fin de año, que es la llegada de estos turistas a recibir año nuevo, con una fuerte convocatoria con el vino”. “Ahí se juega un papel fundamental en la Ruta del Vino y el trabajo de Bodegas Colonia, que de esta manera ya se comienza con la promoción de la vendimia que se desarrolla en febrero”, destacó Castellano.