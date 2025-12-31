En enero, en el Teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento se desarrollará el ciclo “Florencios al bastión”, organizado por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, que consiste en presentaciones de obras de teatro representadas por elencos colonienses y que fueron reconocidas en los últimos Premios Florencio 2025.

La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) realizó el lunes 1° de diciembre la entrega de premios a las obras y artistas más destacados de las tablas del Uruguay; en ese marco, elencos y actores colonienses se llevaron varios reconocimientos.

Vitalicios. Foto: Ignacio Dotti

El viernes 23 de enero, la obra Vitalicios, del grupo de teatro Biblioteca Rodó de Juan Lacaze, abre el ciclo de presentaciones. Esta pieza teatral alcanzó el premio a mejor espectáculo de la Bienal de Teatros del Interior. Escrita por José Sanchís Sinisterra, está dirigida por Andrés Leal e interpretada por Rubén Cortizo, María Eleonora Pérez, Eliana Gopar e Inés Spuntone. Además, Leal se llevó el premio a mejor director.

El domingo 25 es el turno para Te debía una Margarita, escrita por Sandra Escames, dirigida por Andrés Leal y Mariné Guerrero. La obra es un homenaje a la vida de Mauricio Rosencof, escritor, dramaturgo, poeta y periodista uruguayo, quien estuvo detenido más de 12 años durante la dictadura cívico militar, siendo uno de los referentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Te debía una Margarita. Foto: Difusión

En este caso, el actor Martín Cabrera, que interpreta a Rosencof, obtuvo el Premio Florencio a mejor actor. Esta obra cuenta con la participación de integrantes del grupo de teatro Biblioteca Rodó de Juan Lacaze junto con artistas de Montevideo. Además, la obra recibió el premio a mejor texto de autor nacional.

La bailarina de Maguncia. Foto: Difusión

Siguiendo con la grilla, el miércoles 28 será el turno de La bailarina de Maguncia, espectáculo llevado adelante por el Grupo de Teatro de Cardona, donde la actriz Sari Cartagena de Florencio Sánchez, se llevó el premio a mejor actriz del interior. Esta obra de Sandra Massera, dirigida por Nelson Castillo, contó con la actuación de Ignacio Ortiz y la mencionada actriz.

Por último, el viernes 30 se presentará El juego de la copa, obra del Grupo de Teatro de Biblioteca Varela de Rosario que ganó el premio a la mejor interpretación de un elenco del interior en Montevideo.

El juego de la copa. Foto: Difusión

Escrita por Daniel Salomone, esta obra fue dirigida por Martín Cabrera e interpretada por Rosa Falcón, Alan Brun, Eduardo Barnetche y María Eugenia Cabrera.

Los espectáculos comenzarán a las 21.00. La entrada será libre y gratuita.