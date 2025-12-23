Cla Sienz es una industria multinacional especializada en el montaje de maquinarias que se utilizan en las plantas selectoras de frutas en distintas partes del mundo. La empresa está instalada en la Zona Franca de Colonia del Sacramento y cuenta con unos 80 empleados que realizan tareas dentro y fuera de la planta industrial.

Según supo la diaria con base en fuentes del gobierno nacional y de trabajadores de esa empresa, en una reunión que tuvo lugar la semana pasada, gerentes de Cla Sienz comunicaron que esa industria metalúrgica cerraría la base de operaciones que funciona en Uruguay a partir de febrero.

La empresa adujo “problemas operativos”, a la hora de justificar el cierre, y comunicó que mantendría sus actividades con el personal de la planta que funciona en España, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Tras ello, la Dirección Nacional de Trabajo convocó a los representantes de la empresa para una reunión que se realizará el lunes 29.

A pesar de varios intentos realizados por la diaria para conocer la opinión del sindicato de trabajadores de esa empresa sobre esta situación, el delegado de esa organización, Luis Ross, prefirió no hacer comentarios al respecto. No obstante, desde la dirección de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines reconocieron que “la situación en esa empresa es muy compleja”.

Pasado conflictivo

En febrero de 2024 se inició un conflicto entre la empresa y los trabajadores que se extendió a lo largo de varios meses. El detonante fue la conformación de un sindicato y la dura respuesta que aplicó la dirección de la empresa, que suspendió e intentó despedir a sus promotores, algo que fue revertido gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Justicia