En agosto, el presidente de Adeom Colonia, Nicolás Piñeiro, en una entrevista realizada por Canal 3, cuestionó al ejecutivo comunal coloniense, encabezado por el intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), por la cantidad de horas de trabajo adicional que deben destinar los funcionarios de la Intendencia de Colonia para llevar a cabo traslados de directores de la comuna que residen en otros departamentos.

Piñeiro citó los casos de José Amaro y Jhonny Diego, que se desempeñan como directores de Hacienda y de Tránsito y Transportes, respectivamente. Según señaló en ese momento el presidente de Adeom Colonia, Amaro está domiciliado en Treinta y Tres, y Diego en Canelones, y son trasladados al menos una vez por semana a sus departamentos de origen en vehículos municipales.

Piñeiro dijo que, en función de la información que había recibido por parte de autoridades de la comuna, esas situaciones se seguirían repitiendo hasta que los jerarcas se radiquen en el departamento de Colonia.

Tras el planteo de Piñeiro, varios sectores del Frente Amplio cuestionaron que algunos directores de la comuna coloniense residan fuera del territorio departamental y que sus traslados hacia el lugar de trabajo sean absorbidos por el gobierno departamental.

El sector Astoristas y Seregnistas Colonia (lista 212195), en un comunicado de prensa, expresó que, “reafirmando nuestra convicción de que los dineros públicos deben administrarse con responsabilidad, austeridad y transparencia, manifestamos preocupación por los gastos injustificados de los que tomamos conocimiento”.

En tanto, el edil del Partido Demócrata Cristiano, Emmanuel Martínez, presentó un pedido de informes al ejecutivo comunal para saber la cantidad de directores que residían fuera del departamento y cuáles eran los gastos que la comuna debía absorber, ya sea por traslados en vehículos o por pago de alojamientos en hoteles, el cual no ha sido respondido por la comuna coloniense hasta el momento, a pesar de haberse superado con creces el plazo estipulado para ello.

“Ya pasaron 100 días de la realización de ese pedido de informes, a pesar de que la intendencia contaba con un plazo de 20 días para responderlo”, dijo Martínez a la diaria.

Tras las declaraciones de Piñeiro sobre “el trabajo excesivo” que estaban haciendo los funcionarios que estaban encargados de los traslados de esos jerarcas que no residen en el departamento de Colonia, “nosotros presentamos un pedido de informes para conocer cuáles son los gastos que generan esos traslados”, porque “uno puede entender que en determinadas coyunturas la intendencia tenga que acceder a contratar funcionarios que no residen en el departamento, pero a la hora de armar el gabinete el intendente tiene que tener en cuenta ese tipo de aspectos, y no me parece correcto que haya que ponerle una camioneta de la intendencia y un chofer para llevarlos y traerlos de donde viven”, añadió.

Martínez cuestionó el accionar de la comuna por la demora en responder ese pedido de informes: “No me gustaría hacer un juicio de valor sin la información correspondiente, pero en este caso ya se excedieron cinco veces el plazo que la Constitución permite y no me han respondido, y los gastos, si es que existen, se siguen acumulando, con lo cual me parece que lo correcto sería que la intendencia responda ese pedido de informe”, agregó.

El edil frenteamplista adelantó que “en los próximos días tomaremos acciones que también nos permite la Constitución, que es hacer una reiteración de los pedidos de informes no contestados por el ejecutivo comunal o hacer un llamado al intendente, dada la gravedad que implica que la intendencia sea omisa en dar las respuestas”.

Los cuestionamientos al ejecutivo comunal por este tema “no tiene nada que ver con una evaluación respecto del trabajo que hacen esos directores, sobre los cuales no tengo absolutamente nada para decir”, aclaró Martínez.