Movilización de Adeom de todo el país, en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, el 11 de diciembre, mientras se desarrollaba el Congreso de Intendentes.

Este jueves, en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, se llevó a cabo la última reunión del Congreso de Intendentes de este año. Pasadas las 10.00, las delegaciones de los distintos gobiernos departamentales comenzaron a arribar al recinto ubicado a pocos metros del puerto de Colonia.

Tras la apertura, que contó con la oratoria del intendente de Paysandú y presidente del congreso, Nicolás Olivera, los jefes comunales votaron unánimemente para que el locatario, Guillermo Rodríguez, presida esa reunión. Mientras eso ocurría en el recinto, en las afueras una nutrida movilización de la federación que nuclea a las distintas asociaciones de empleados municipales (Adeom) se hacía ver y sentir con banderas, bombos y cánticos que eran amplificados por altoparlantes.

En diálogo con medios locales, el presidente de la Federación Nacional de Municipales (FNM), Luis Comba, dijo que la llegada de trabajadores municipales de varias localidades del país a Colonia del Sacramento respondía a que “la lucha es la misma en todos los departamentos”, que se basa principalmente “en la no pérdida de derechos, los salarios reducidos y la lucha por un empleo mejor”.

“Si hoy estamos acá, además, es porque el proyecto del presupuesto aprobado esta semana nos da la espalda a todos los funcionarios municipales”, subrayó Comba. El presidente de la FNM dijo que desde hace mucho tiempo “venimos peleando contra la tercerización de los trabajos, los bajos salarios, la contratación de empresas unipersonales y las condiciones de trabajo”. “Es de suma importancia que haya un piso en los salarios de los trabajadores, un salario mínimo”, manifestó.

Agregó que durante la movilización todos los presidentes de las asociaciones departamentales están presentes, incluido el de Colonia, Nicolás Piñeiro. Acompañando a las delegaciones departamentales llegó a Colonia Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales y Municipales (Clate), y Mario Muñoz, secretario municipal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina.

Foto: Ignacio Dotti

En ese marco, Fuentes comentó que “este es un problema que estamos viviendo en todo el continente, es un problema del desfinanciamiento de los estados municipales”. En ese sentido, explicó que “están siendo desfinanciados, y lo que hoy precisamos es mayor presupuesto”, en primer lugar, “para contar con un piso salarial para los trabajadores municipales, para que haya equidad y que cada gobierno discuta su particularidad”.

Además, agregó que es necesario contar con mayores recursos “para sostener los servicios públicos”, porque, “en definitiva, la comunidad necesita mejor calidad en los servicios que se le brindan y somos nosotros los que trabajamos todos los días para que eso ocurra”.

Minutos más tarde, integrantes del secretariado ejecutivo del Congreso de Intendentes salieron hacia el sector donde se desarrollaba esa movilización para conversar con los trabajadores. Fuentes, junto con Muñoz y Comba, fueron recibidos por el congreso en la sala principal del centro cultural, y allí el presidente de la Clate expresó parte de los reclamos que vienen desarrollando, lo que fue escuchado por toda la plana de intendentes y secretarios departamentales que se encontraban presentes en el lugar.