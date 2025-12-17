Este martes se desarrolló la entrega de premios de la cuarta edición del Concurso Literario de la Intendencia de Colonia. En esta edición este certamen estuvo destinado a reconocer obras de literatura infantil y juvenil, y los autores reconocidos fueron Paola Gutiérrez (primer premio) y Adrián Vaquel Francia (mención).

Gutiérrez, nacida en Rosario y psicóloga de profesión, obtuvo el primer premio con la obra Los cuentos de Greta, que, según explicó la propia autora, “nació de una historia personal buscando inculcar valores como la amistad y la inclusión, resaltando también la labor de las personas que trabajan voluntariamente en el cuidado de los animales”.

En la entrega de premios, en representación de la comuna coloniense, estuvieron el intendente Guillermo Rodríguez, la secretaria general Belén Rico, el director de Cultura Carlos Deganello y la directora Sistema de Bibliotecas de la Intendencia Sandra Bustos. En esta oportunidad, el jurado estuvo integrado Patricia Díaz Garbarino, Hugo Portal y Rodrigo Bacigalupe.