El presupuesto nacional, que hace pocos días fue aprobado por la Cámara de Senadores, asignará recursos a distintos organizaciones de la sociedad civil que desarrollan tareas en el campo social y cultural.

En ese marco, los legisladores acordaron destinar 24 millones de pesos en forma anual a 15 instituciones del departamento de Colonia que están abocadas a activdades sociales, educativas, culturales, comunitarias y de atención a la discapacidad. Ese monto se repartirá en cada año del quinquenio para esas instituciones seleccionadas. Se trata de Granja Esperanza Sabalera (Juan Lacaze), Hogar de Ancianos Centenario de Conchillas, Instituto de Rehabilitación Psicosocial de Colonia, Centro de rehabilitación Ecuestre El Tornado (Colonia Cosmopolita), ONG Moldeando el Futuro (Carmelo), Centro Cultural y Biblioteca José Pedro Varela (Juan Lacaze), Huerta Taller Buscando Espacio (Colonia del Sacramento), Hogar El Sarandí (Colonia Valdense), Biblioteca Popular Jacinto Laguna (Nueva Palmira), CADIS (Juan Lacaze), Biblioteca Popular José E. Rodó (Juan Lacaze), CADIS Colonia Suiza, Fundación Voz de la Mujer (varias localidades), Orquesta Infantil y Juvenil de Colonia Valdense y Hogar de Ancianos Florencio Sánchez - Cardona.

El senador Nicolás Viera dijo a la diaria que las organizaciones beneficiadas con la asignación de esos recursos “llegan a cientos de familias” “sostienen diariamente servicios y actividades en diversas localidades del departamento, muchas veces cumpliendo funciones donde el Estado no logra llegar con la rapidez o la profundidad necesaria”.

“Invertir dinero público en instituciones que muchas veces cumplen tareas donde el Estado no llega, es el mejor aporte que podemos hacer desde el Parlamento”, sostuvo Viera, y destacó que “con esta asignación presupuestal, las instituciones podrán fortalecer infraestructura, adquirir equipamiento, sostener programas de atención, ampliar actividades y mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad”.