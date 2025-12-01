Desde el lunes 1° hasta el viernes 5, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de La Estanzuela, Colonia, se desarrolla un curso de posgrado denominado “Servicios Ecosistémicos: su cuantificación y uso en contextos agropecuarios del Sur de Sudamérica”.

El curso es financiado por la Regional Suroeste de la Universidad de la República (Udelar), y está organizado por el posgrado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y el INIA.

Los talleres son dictados en modalidad virtual y presencial y tienen como objetivo definir y discutir los principios, características e instrumentos importantes relacionados con el concepto de servicios ecosistémicos.

Además, este curso también apunta a describir y analizar diferentes métodos utilizados para cuantificar, modelar y valorar dichos servicios, así como a caracterizar las relaciones entre el funcionamiento de los ecosistemas, el desempeño ambiental de los servicios ecosistémicos y las demandas sociales.

Con la participación de los docentes José Paruelo, Federico Gallego, Gerogina García Inza, Claudia Simón y Luciana Staiano, el curso también está centrado en evaluar los impactos de los compromisos, retroalimentaciones, arreglos espaciotemporales y las preferencias de los actores sociales sobre los servicios ecosistémicos percibidos, así como los enfoques para gestionar agroecosistemas y optimizar la disponibilidad de recursos a la luz de los conceptos de servicios ecosistémicos.