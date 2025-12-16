Este lunes, en la Plaza de Toros del Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento, se realizó el lanzamiento de la tercera edición del festival de cerveza artesanal Pinta Birra, con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, el director de la Unidad Pymes, Walter Godoy, y Gustavo Weimann, productor de cerveza artesanal de ese departamento.

Este año, Pinta Birra se desarrollará el sábado 27, en las afueras de la Plaza de Toros.

A la hora de los discursos, Godoy recordó que ese festival surgió en el marco del proyecto Alimentos Colonia, y valoró el interés de los productores cerveceros locales por trabajar en forma conjunta. “Nosotros destacamos la política asociativa y el trabajo en equipo que existe en este sector”, que se plasma en la realización de este evento, destacó el funcionario. Además, Godoy adelantó que esta edición “será una versión mejorada, con más marcas, más productos, con una muy buena propuesta gastronómica, y con la participación de grandes artistas”.

En tanto, Weinmann destacó el apoyo otorgado por la comuna coloniense “a este proyecto, que fue generado por siete amigos cerveceros”, y destacó que en esta edición participarán los artistas musicales D Cantareola, Azucareros, Los Homeros y los todes, La Rockola humana y la DJ Paola Dalto.

Finalmente, el jefe comunal coloniense, Guillermo Rodríguez, destacó la articulación “entre lo público y lo privado” que permite el desarrollo de ese evento, y expresó que el mismo forma parte de las actividades estivales que promueve la Intendencia de Colonia en el territorio departamental.