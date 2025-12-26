A partir de la tardecita del sábado 27 y hasta pasada la medianoche, en las afueras de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento se desarrollará la tercera edición del festival de cerveza artesanal Pinta Birra.

Este año participará siete marcas locales de cerveza y habrá 14 puestos gastronómicos, además de espectáculos musicales. En esta edición participarán los artistas musicales D Cantareola, Azucareros, Los Homeros y los todes, La Rockola humana y la DJ Paola Dalto.

En el acto de lanzamiento de este evento, el director de la Unidad Pymes de la comuna coloniense, Walter Godoy, recordó que Pinta Birra surgió en el marco del proyecto Alimentos Colonia, y valoró el interés de los productores cerveceros locales por trabajar en forma conjunta. “Nosotros destacamos la política asociativa y el trabajo en equipo que existe en este sector”, que se plasma en la realización de este evento, destacó el funcionario. Además, Godoy adelantó que esta edición “será una versión mejorada, con más marcas, más productos, con una muy buena propuesta gastronómica, y con la participación de grandes artistas”.