La Dirección de Higiene de la Intendencia de Colonia informó acerca del estado de las playas de ese departamento, luego de haber realizado el estudio de aguas para medir la presencia de coliformes termotolerantes.

En ese marco, fueron analizadas y clasificadas 33 playas desde el estado “excelente” a “no apta”. A esa clasificación se llega mediante el cálculo de la media geométrica de cinco muestras consecutivas del número de coliformes.

Del total de las playas analizadas, la mayoría se encuentran en excelente estado, y sólo tres no están aptas para realizar baños recreativos. Cabe destacar, además, que las playas se pueden considerar también como “no aptas” para baños cuando se registra un evento de “cianobacterias o algas verdes”, que se observa a simple vista “desde una distancia mayor a cinco metros”.

La comuna coloniense informó que en las costas donde hay servicios de guardavidas, en caso de encontrarse la bandera sanitaria (roja con cruz verde), “significa la inaptitud del agua para uso recreativo por existencia de algún evento perjudicial para la salud”.

Clasificación

Las playas de Blancarena, Fomento, Los Pinos y Santa Regina, ubicadas en la Costa del Inmigrante, se encuentran en excelente estado. El Parque Varela en Nueva Helvecia se encuentra del mismo modo, al igual que el Puente de Piedra, el Paso Arballo y el Parque Durieux de Rosario.

En tanto, el parque Puerto Concordia, ubicado en La Paz, Colonia Piamontesa, no se encuentra apto para baños. La playa agreste de los Piamonteses, Cosmopolita, fue clasificada como excelente.

En Juan Lacaze, la playa Charrúa y la de Villa Pancha fueron clasificadas como excelentes, no así la playa Verde de esa localidad, que año tras año se confirma que no está apta para baños, producto de los efluentes sanitarios que llegan desde un complejo de viviendas cercano.

En el centro de la costa coloniense, el balneario Artilleros se encuentra clasificado como muy bueno, y Santa Ana, en excelente estado. La playa agreste de El Calabrés, próxima a Colonia del Sacramento, se encuentra en muy buen estado. La playa urbana Ferrando en Colonia del Sacramento fue declarada en estado excelente, así como la del Rowing y la playa del Real de San Carlos. La playa urbana Balneario Municipal, La Honda y Oreja de Negro fueron clasificadas como muy buenas.

Siguiendo para el oeste, la playa Brisas del Plata fue clasificada como muy buena, el balneario Oeste de Conchillas, excelente, al igual que el balneario Zagarzazú de Carmelo y la playa Treinta y Tres Orientales. En tanto, la playa Seré de esa localidad fue clasificada como muy buena. El Paso de la Cadena, ubicado en Colonia Miguelete, se encuentra en estado excelente.

En Nueva Palmira, el balneario Punta Gorda se encuentra en excelente estado, mientras que la playa Corbacho de esa localidad no está apta. La playa Brisas del Uruguay se encuentra en muy buen estado, al igual que la Dársena Higueritas.