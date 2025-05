Carlos Fernández, uno de los candidatos a intendente de Colonia por el Frente Amplio (FA), participó en el ciclo de exposiciones que realiza la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom Colonia) con los distintos postulantes a jefes comunales por ese departamento.

En su exposición, Fernández, al igual que ya lo han hecho otros candidatos a intendente que lo precedieron en ese foro, desarrolló cinco puntos que fueron propuestos por el gremio de funcionarios: “escalafón y carrera funcional”, “salarios y presupuestación”, “negociación colectiva”, “modernización del servicio municipal”, “seguridad laboral y condiciones de trabajo”.

En ese encuentro, Fernández dijo que en caso de resultar electo intendente de Colonia llevará adelante medidas que prioricen aspectos como “la carrera escalafonaria, presupuestación, seguridad laboral y recuperación salarial de los funcionarios, que son aspectos sumamente importantes”. “También apuntamos a la modernización de los procesos, porque la Intendencia de Colonia tiene procedimientos administrativos muy viejos, que afectan a los contribuyentes y también a los funcionarios”, añadió.

Si el FA accede al gobierno departamental en Colonia, “los trabajadores de la Intendencia deben quedarse tranquilos, porque no habrá despidos ni cacería de brujas”. “A nosotros no nos importa cómo ingresaron los actuales funcionarios. Lo importante es para adelante, que hay establecer los ingresos a la administración departamental por sorteo o concursos, y no por designación directa”, expresó.

Asimismo, dijo que “siempre se debe escuchar a los trabajaores en el marco de la negociación colectiva”, qu en caso de ser electo jefe comunal de Colonia “llevaremos adelante desde el día uno, porque la asignación de recursos para los salarios debe incluirse en el próximo presupuesto”, indicó el candidato frenteamplista.