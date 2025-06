Este año, el encuentro regional de la Asociación de Teatros del Interior (ATI), que se realizará en Colonia del Sacramento, llevará el nombre de dos artistas que tuvieron una marcada presencia en la movida teatral de esa ciudad y que fallecieron hace poco tiempo: Fernando Cardani, destacado actor y director de teatro, y Alejandra Álvarez, actriz. En esta cita participarán elencos teatrales de distintos puntos del mapa coloniense, que dotarán a la programación de variadas temáticas.

Programación

Viernes 27 – 20.30, Casa de la Cultura: “Alicia y su viaje”, de Alfredo Iturburúa. Dirección: Leonardo Fernández. Elenco AnimArteTeatro (Agraciada)

Una joven golpeada por la orfandad y el abuso vuelve a su ciudad natal en su mayoría de edad ocultando su identidad, disfrazada de varón. Pero hay vecinos de gran corazón que le ayudan a cumplir su sueño: realizar ese viaje tan especial.

Viernes 27 – 22.00, Centro Cultural Bastión del Carmen: “Tus ojos se cerraron”, de Lorena Rochón. Dirección: Eduardo Grosso. Elenco del Patrimonio (Colonia del Sacramento)

Tres prostitutas de Tacuarembó se enteran de la trágica muerte de Carlos Gardel. Esconden un pasado que se devela por la noticia. El hilo conductor expone una cuota de humor donde sale a la luz la lucha de género.

Sábado 28 – 18.00. Patio Casa de la Cultura: “El conventillo de la Paloma”, de Alberto Vacarezza.

Dirección: Eduardo Grosso y Lorena Rochón. Elenco Comedia Departamental de Colonia (Colonia del Sacramento).

Reminiscencias de tiempos pasados. Una bella mujer llega a habitar una pieza en el conventillo y varios inquilinos se enamoran de ella, provocando los celos de sus mujeres. Sainete que culmina con una gran fiesta con orquesta típica, parejas de baile y algún que otro alboroto.

Sábado 28 – 20.30, Centro Cultural Bastión del Carmen: “Vitalicios”, de José Sanchis Sinisterra.

Dirección: Andrés Leal Bentancur. Elenco Grupo de Teatro de Biblioteca Rodó (Juan Lacaze)

Los “Premios Vitalicios” para personalidades destacadas de la cultura, son una carga para el Estado. Comedia negra en un proceso delirante e inquietante para solucionar el problema. Ácida crítica a la burocracia. Una invitación a reír y a reflexionar sobre el valor de los artistas para el país.

Sábado 28 – 22.00, Casa de la Cultura: “Las novias de Freud”, de Daniel Salomone González.

Dirección: Pedro Chajías. Elenco Renacer (Tarariras).

Cinco mujeres que luchan con su trastorno. El torbellino se equilibra a través de la guía de un meticuloso psicólogo. Una reflexión sobre la importancia de la aceptación y el amor propio, prometiendo siempre amarse hasta que la muerte los separe de sus debates constantes con la sociedad y sus crueldades. Apta para mayores de 16 años.

Domingo 29 – 18.00, Casa de la Cultura: “2 x Chejov” (El Oso y El pedido de manos) de Antón Chejov. Dirección: Eduardo Grosso. Elenco del Burdel (Colonia del Sacramento)

En estas obras cortas “humoradas”, hay divertidos personajes en situaciones absurdas y patéticas, sin dejar de lado su costado poético, mostrando un comportamiento exagerado de la sociedad de su época.

Domingo 29 – 20.30, Centro Cultural Bastión del Carmen: “El joven Araña”, de Fernando Pozzo.

Dirección: Leonardo Martínez. Elenco Decartón (Carmelo)

Eduardo, un profesor de matemáticas, es enviado por el liceo local a la casa de David, un joven que está en estado de depresión por causa del bullying. Con el objetivo de que vuelva a clases, construirán un vínculo que nos permitirá ir conociendo los personajes.

Domingo 29 – 22.00, Casa de la Cultura: “El juego de la copa” de Daniel Salomone.

Dirección: Martín Cabrera. Elenco Grupo de Teatro Biblioteca Varela (Rosario)

Cuatro personas son convocadas a participar de ”El Juego de la copa”. No se conocen entre sí, son totalmente diferentes, pero algo que los une, una extraña sensación que los impulsa a formar parte de esta intrigante experiencia, situaciones raras se desata. No pueden abandonar el lugar hasta que el juego termine. La trama no debería complicarse tanto ya que los fantasmas no existen… ¿O sí?