El martes, el ministro del Interior Carlos Negro, la subsecretaria de la cartera Gabriela Valverde y las principales autoridades de la Policía Nacional estuvieron en el departamento de Colonia. La delegación participó de la ceremonia de graduación que se realizó en la Escuela de Policía ubicada en La Paz, Colonia Piamontesa, y, posteriormente, de un encuentro con periodistas en instalaciones de la Jefatura de Policía de Colonia. En esa reunión también estuvo presente el jefe de Policía de Colonia Paulo Costa.

En diálogo con los medios locales, Negro destacó que “de acuerdo a los informes que hemos obtenido, vemos con cierta tranquilidad que en el departamento Colonia las cifras están acompañando la gestión” y “el esfuerzo que realiza la Policía”, ya que “se registra una merma delictiva en general, salvo en algún rubro específico, como puede ser la violencia doméstica, que no nos deja de preocupar”.

Consultada sobre el aumento de casos de violencia doméstica y de violencia basada en género, Valverde dijo que “es un fenómeno que ha aumentado tanto en Colonia como en el resto del país”. “Es un delito que se denuncia cada vez más” y que “hay que trabajar fuertemente con la Justicia” en la prevención y en el monitoreo de situaciones en las cuales se ha colocado tobilleras a los agresores. “Se va a seguir invirtiendo en ese sentido porque es lo que ha dado resultado en cuanto a una persona que es víctima y la tobillera minimiza el riesgo de una lesión mayor”. El narcotráfico es otro delito que ha crecido en los últimos años en el departamento.

En 2024 hubo 630 condenas penales en ese territorio y un tercio correspondieron a casos relacionados con el narcotráfico. Ante la consultada de si el Ministerio analiza desarrollar programas que también aborden el fenómeno de lavado de activos, un delito que está relacionado al tráfico de drogas, el ministro recordó que Uruguay “cuenta con una oficina especializada, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que está especializada en la investigación de estos temas”.

No obstante, Negro destacó: “También tenemos una dirección que cuenta con un destacado policía con una vasta experiencia en el lavado de activos, como es el comisario Juan Alves, y a cargo de él está un departamento que tiene investigaciones en curso”. “El lavado de activos está en crecimiento a lo largo y ancho del territorio, como todos sabemos, también derivado del fenómeno del narcotráfico”. “Entendemos que las investigaciones de lavado tienen que ir en forma conjunta con las investigaciones de narcotráfico”. “Quizás ese no fuese el modelo seguido, y quizás por eso no haya dado los resultados, pero creo que ahora se está revisando esa opción y creo que es una acierto”, añadió.

La escasez de personal en Colonia fue planteada por quienes han ocupado sucesivamente el cargo de jefe de Polícía en los últimos años, algo que también hizo Paulo Costa tras asumir ese cargo. En relación a ese punto, Negro respondió que “el jefe de Policía fue el primero que nos dijo el esfuerzo que necesitaría que el Ministerio realice para el Departamento de Colonia”.

“Nosotros estamos en tratativas con el Ministerio de Economía, que es la primera etapa del presupuesto” y “hemos encontrado un Ministerio de Economía preocupado con la situación en general del país en cuanto al déficit fiscal”, comentó. “En palabras del propio ministro” Gabriel Oddone, “no hay economía viable ni desarrollo de los mercados en el país si no hay condiciones de seguridad que lo permitan”.