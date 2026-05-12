En el marco del primer aniversario del fallecimiento del expresidente José Mujica, este fin de semana se inaugurará en Colonia del Sacramento la muestra fotográfica Pepe Mujica: una vida en movimiento, una propuesta que busca recorrer distintas dimensiones humanas y políticas del exmandatario.

La actividad fue impulsada, entre otros, por el senador Nicolás Viera, quien señaló que la exposición aborda “la humanidad del militante, del hombre y del servidor público”.

Viera destacó además que “no se trata de destacar la faceta político-partidaria de Pepe, sino que se pone en valor su solidaridad, el cariño con su pueblo y una vida signada por diferentes peripecias”.

La muestra permanecerá abierta al público el próximo sábado y domingo, entre las 10.00 y las 18.00, en el Centro Cultural AFE. La inauguración será el sábado a las 16.00 y contará con la presencia de Lucía Topolansky, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, la diputada Cecilia Badín y Viera.

La propuesta se suma a las distintas actividades culturales y conmemorativas que se desarrollan en el país para recordar el legado político y humano de Mujica, una de las figuras más influyentes de la política uruguaya contemporánea.