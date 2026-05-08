El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) aprobó un nuevo operativo del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105 en los balnearios de Santa Ana, Artilleros y El Ensueño, en el departamento de Colonia.

La llegada de este servicio a las pequeñas localidades ubicadas en la zona sur del departamento había sido reclamada en distintas oportunidades por vecinos y actores políticos colonienses.

En ese marco, para estos balnearios se definió que, en primera instancia, ante la solicitud de asistencia en clave 1 o 2 con riesgo de vida, se enviará el móvil ubicado en Juan Lacaze. Como “movilización alternativa”, en caso de que la ambulancia de esa localidad no pueda asistir, se procederá al envío del móvil de Colonia Valdense. Este servicio asegura “la cobertura oportuna y segura de las localidades mencionadas”, expresa el documento de aprobación al cual accedió la diaria.

Cabe destacar que, en la última década, estos balnearios han aumentado notoriamente la cantidad de residentes que viven de forma fija, algo que en temporada estival aumenta exponencialmente. De esta manera, Same 105 “optimiza recursos y garantiza la continuidad asistencial en el departamento de Colonia”, agrega la nota.

En referencia al servicio aprobado, el edil Carlos Fernández (Frente Amplio) dijo en diálogo con la diaria que “tomamos conocimiento este año de la situación y realizamos gestiones tanto en la Dirección Departamental de Salud Pública como a nivel nacional y logramos que las autoridades definan esta situación”.

Fernández valoró que el servicio sea para todos los ciudadanos “sin importar si tenés cobertura de salud pública o privada”. Otro punto importante que agregó el edil es que “el llamado al 105 o al 911 será gestionado por un médico”, por lo que desde el otro lado de la línea “se le dará la prioridad necesaria, dado que la persona está preparada y tiene conocimientos”.