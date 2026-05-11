El programa de fortalecimiento de la salud rural comenzó a implementarse en el departamento de Colonia con la incorporación de una dupla integrada por una médica y una licenciada en Enfermería que trabajará en territorio, con foco en poblaciones dispersas y con dificultades de acceso a la atención sanitaria. La iniciativa forma parte de un plan impulsado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para radicar equipos de salud en zonas rurales del interior del país.

En Colonia, el equipo estará basado en la policlínica de Conchillas, pero abarcará también otras localidades de la zona oeste del departamento, como Campana, Ombúes de Lavalle y Miguelete. Según explicó el director de la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE en Colonia, Marcos Muselli, a la diaria, el objetivo es desarrollar “un trabajo más comunitario”, que combine atención domiciliaria, seguimiento de pacientes crónicos y articulación con centros educativos e instituciones sociales.

“Nosotros pensamos la dupla rural más bien para un trabajo en territorio con pacientes crónicos que no llegan a la policlínica porque tienen alguna dificultad de salud, de movilidad o lo que sea, como una consulta domiciliaria” y “también un trabajo con las instituciones que hay en la vuelta, clubes deportivos, con los Centros CAIF, con las escuelas y con los liceos”, explicó Musselli.

La dupla está integrada por la médica Sabrina Charbonnier y la licenciada en Enfermería Florencia Méndez, quienes comenzaron a trabajar la semana pasada. El proyecto tiene como antecedente una iniciativa legislativa impulsada durante el período pasado por el entonces diputado y actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, que proponía la creación de cargos rurales para fortalecer la atención en localidades con escasa cobertura médica.

Muselli explicó que Colonia presenta características diferentes a las de otros departamentos del interior profundo. “Colonia no es como otros departamentos donde tenés un pueblo a 120 kilómetros por un camino de balasto”, comentó. Sin embargo, sostuvo que existen dificultades de acceso vinculadas a la dispersión territorial y a la falta de locomoción en algunas localidades.

“Conchillas es una zona amplia, donde el pueblo está muy alargado. Tenés el puerto de Conchillas, tenés Conchillas y tenés la Radial. Entonces, a veces el que vive en la Radial o en Puerto Conchillas, si no tiene locomoción, se le hace medio difícil llegar a la policlínica”, señaló. “Son localidades donde hay poca locomoción y muchas veces dependen de algún vecino que tenga vehículo para arrimarlos”, detalló.

El equipo tendrá como prioridad visitar a usuarios que, por razones de edad, discapacidad o problemas de movilidad, no logran concurrir regularmente a las policlínicas. Muselli indicó que actualmente hay personas que pasan largos períodos sin ver personalmente a un médico.

“Los médicos a veces pasamos varios meses o años sin ver al paciente, solo repitiéndole la medicación a través de un familiar”, afirmó. “Entonces nos parece que es una forma de acercar esa atención a esos usuarios a los que les cuesta venir”, valoró.

El programa también prevé recorridas en parajes rurales y en complejos de Mevir donde actualmente no existe atención sanitaria permanente, como La Horqueta y Paso Antolín. Para ello, ASSE coordinará acciones con el policlínico móvil de la Intendencia de Colonia. “La idea es ir tanto a Paso Antolín como a La Horqueta una vez cada 15 días, primero para ver qué demanda hay”, explicó Muselli.

Además de la atención médica y de enfermería, el programa apunta a generar diagnósticos territoriales de salud y fortalecer el trabajo interinstitucional. Según Muselli, el equipo deberá relevar las características de la población usuaria, identificar problemáticas específicas y coordinar acciones con escuelas, liceos, Centros CAIF, Mides e instituciones sociales.

“En las escuelas rurales a veces encontramos niños con dificultades de aprendizaje, trastornos del lenguaje o dislexia, y la idea es ver cómo acercar a esa población a lugares donde puedan recibir apoyo”, expresó. También señaló que se buscará profundizar el seguimiento personalizado de adolescentes y adultos mayores. “Es el trabajo que no hacemos en la ciudad de esta manera más cercana e individualizada”, agregó.

Muselli destacó además que la iniciativa permitirá fortalecer las redes comunitarias y la coordinación entre organismos públicos. “A partir de lo que te genera la consulta, tenés todo un trabajo de generar redes y articulación con otros servicios del Estado”, sostuvo. “A veces nosotros hacemos cosas generalizadas, pero cuando individualizas los casos, el trabajo cambia.

Las primeras visitas domiciliarias comenzarán esta semana y el equipo también participará de las rondas rurales que ASSE ya realiza en escuelas de la zona. Paralelamente, la dupla sumará horas de atención en la policlínica de Conchillas, donde actualmente ya funcionan servicios médicos mediante un convenio con el Hospital Evangélico.