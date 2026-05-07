Este jueves, el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) de Colonia se reunió en el salón de actos de la intendencia, luego de que el gobierno nacional decretara el inicio de la alerta pública de nivel rojo por bajas temperaturas.

El intendente coloniense, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), encabezó la reunión, que contó con la presencia del director del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia, Maxi Olaverry, el jefe de Policía, Paulo Costa, y el coordinador del Cecoed, Gonzalo Santos, entre otras autoridades. Además, estuvieron presente alcaldes y concejales de los 13 municipios del departamento.

En diálogo con la diaria, Olaverry dijo que durante este tiempo “se ha venido trabajando para que la capacidad de asistencia de personas en situación de calle aumente y podamos cubrir todo el departamento”. En esa línea, Olaverry hizo referencia a que “a esta altura del año pasado no teníamos ningún centro activo y solamente podíamos recibir a 18 personas”.

Sin embargo, ya con el decreto de la alerta roja a partir de este jueves por parte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) podemos decir que estamos albergando a 30 personas, y el cupo máximo que tenemos se extendió a 55”.

El director del Mides recordó que con la inauguración del centro comunitario en Colonia del Sacramento “tenemos 25 cupos cubiertos para todo el año, con lugares para 15 hombres y diez mujeres”.

La idea principal del Mides era iniciar la alerta roja el 15 de mayo, pero debido al adelantamiento de las fechas “tuvimos que abrir de manera urgente el espacio con el que contamos en el Batallón 4 de Colonia del Sacramento”, donde “estará disponible para 15 hombres hasta el 31 de octubre”, comentó Olaverry.

El funcionario indicó que a partir de la semana que viene quedará activo el tercer centro –los barracones de Carmelo–, que cuenta con espacio para 15 personas y estará disponible hasta el 31 de octubre.

El ingreso en cualquiera de los tres centros se hace en el correr del día hasta las 21.00. En caso de ingresar en un horario posterior, la persona debe ser redirigida a algún hospital de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Al día de hoy “tenemos 30 personas en los dispositivos; 25 en el centro comunitario y cinco en el batallón de Colonia”, finalizó Olaverry.