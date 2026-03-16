El viernes 13, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, quedó inaugurado el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia del Sacramento. Se trata de un espacio que apunta a fortalecer el trabajo territorial, promover iniciativas sociales y ampliar las respuestas a situaciones de vulnerabilidad, según establecieron las autoridades de esa cartera de gobierno.

El centro, ubicado en la calle Rivera, entre Rivadavia y Daniel Fosalba, es el tercero de estas características en el país, luego de los instalados en Salto y Montevideo, y funcionará junto a un dispositivo de atención para personas en situación de calle.

El ministro Gonzalo Civila destacó que el objetivo del nuevo espacio apunta a “transformar la forma en que el Estado se vincula con la ciudadanía”, para “pasar de un ministerio de oficinas a un ministerio que tenga espacios que puedan ser habitados por la gente”, generando “ámbitos de encuentro, participación y construcción comunitaria”.

Civila explicó que el centro busca articular políticas sociales “con la participación de organizaciones y vecinos, promoviendo actividades culturales, sociales y de inserción laboral que permitan fortalecer el tejido comunitario”.

Por su parte, el director departamental del Mides, Maxi Olaverry, convocó a organizaciones sociales, culturales, vecinales y comunitarias a acercarse al nuevo centro y presentar propuestas para su funcionamiento.

“Acá lo que hicimos fue mezclar esta política pública de desarrollo comunitario con la respuesta a la situación de calle”, explicó Olaverry.

El funcionario indicó que esta articulación entre ambas iniciativas genera una dinámica positiva para quienes utilicen el dispositivo. “Las personas que estén transitoriamente en situación de calle se van a ver totalmente beneficiadas porque la comunidad esté adentro”, afirmó.

El jerarca destacó además la amplia participación social en la puesta en marcha del espacio. Olaverry contó que mantuvo “una reunión con cerca de 20 organizaciones que van a estar colaborando: “religiosas, sindicales, políticas, comunitarias y también agentes individuales”, señaló.

Olaverry subrayó, además, que por primera vez el departamento contará con cupos para alojar a mujeres en situación de calle, que funcionarán en este mismo centro.

El director departamental también destacó la expansión de las políticas del Mides en el territorio. Recordó que años atrás la respuesta para personas en situación de calle funcionaba durante todo el año en solo cinco departamentos del país, mientras que actualmente el ministerio cuenta con dispositivos en 16 departamentos.

“Es un avance muy grande en un primer año de gestión, y acompañarlo con este proceso comunitario, donde fortalecemos la organización de la gente y la participación de la comunidad, es algo muy importante”, sostuvo.

Por su parte, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, valoró la instalación del centro y subrayó la importancia del trabajo coordinado entre el gobierno nacional y el departamental para abordar las problemáticas sociales.

Rodríguez afirmó que la presencia del Estado en el territorio es fundamental y remarcó la necesidad de “estar en el territorio, recorrer pueblo por pueblo y conocer las realidades de cerca”, destacando también el trabajo que viene realizando el equipo del Mides en ese departamento.