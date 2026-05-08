Este viernes, la Junta Departamental de Colonia dará aprobación definitiva al presupuesto quinquenal 2026-2030 de la Intendencia, aprobado con una amplia mayoría –26 votos en general y unanimidad en varios artículos–, en una sesión desarrollada a mediados de marzo.

Luego de esa aprobación, el documento fue remitido al Tribunal de Cuentas (TC) para su dictamen. Tras su evaluación, la junta coloniense desarrollará una sesión extraordinaria este viernes para decretar definitivamente su sanción antes de que venza el plazo constitucional, determinado para este sábado.

En ese marco, según supo la diaria, el presupuesto analizado por el TC “vuelve con algunas observaciones”, pero que “en términos generales es un presupuesto elaborado razonablemente y ajustado a derecho”.

Atendiendo el dictamen en general del tribunal, y en el marco de como se había desarrollado el proceso de discusión presupuestal en la junta, “estaría todo dado para aprobarlo definitivamente”, valoró la fuente consultada.

Ingresos, egresos e inversiones

En el presupuesto se plantea un incremento en los ingresos para el año 2026 de casi un 30% superior a lo recaudado en el año 2024, estimándose lograr una recaudación de 121 millones de dólares.

En cuanto a los egresos se prevé un mantenimiento en lo que responde a los programas de funcionamiento y un aumento importante en los programas de inversiones de un 60%, siempre comparando con lo realizado en el 2024.

Con relación a obras presupuestadas, se destacan, más allá de lo que refiere a los tradicionales –balastados, tratamientos asfálticos, cordón, cuneta y mantenimientos asfálticos y lo referente a las Direcciones de Arquitectura y Alumbrado– la realización de inversiones en las distintas localidades.

Carmelo: protección Costera con 14 millones de pesos, a realizarse entre 2026 y 2027.

Juan Lacaze: remodelación Av. C. Mederos por 137 millones de pesos, a realizarse entre 2026 y 2027. Además, el acondicionamiento general del acceso por Ruta 54 (en conjunto con el departamento de obras) por 93 millones de pesos, con aporte del BID por 69.75 millones de pesos.

Colonia del Sacramento: remodelación de Av. Mihanovich por 30 millones de pesos.

Rosario: el “acondicionamiento Bv. Zorrilla de San Martín”, con 30 millones de pesos, más 25.5 aportados por los Fondos de Desarrollo de Infraestructura (FDI) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República.

Colonia Valdense: la Rambla Fomento-Los Pinos con 10 millones de pesos, más 8.5 millones de pesos aportados por FDI.

La Paz: rambla Fomento-Los Pinos con aporte de 85 millones aportados por el FDI.

Nueva Palmira: construcción de piscina y su calefacción y techado por 42 millones, con aportes de 35.7 aportados por el FDI.

Ombúes de Lavalle: techado de la piscina con un costo de 21 millones, incluyendo aportes del FDI por 17.85 millones.

Conchillas: remodelación de la plaza 25 de Agosto, por un total de 20 millones, que incluyen 17 millones aportados por el FDI.