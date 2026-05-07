El viernes 22 y sábado 23, en el Centro Emmanuel de Colonia Valdense, se realizará un seminario integrador denominado Que produzca la tierra. Desde su fundación, hace más de 65 años, el Centro Emmanuel convoca a varias de las iglesias protestantes de la zona: la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Metodista del Uruguay, la Evangélica del Río de la Plata y el Ejército de Salvación.

Para esta actividad, los organizadores “invitan a encontrar las partes del todo en cada experiencia compartida, en cada conocimiento aplicado, en cada charla que permita reconocer fortalezas y debilidades de nuestros sistemas agroalimentarios y su sostenibilidad”.

En ese sentido, durante el seminario “se transitará con el intercambio y el encuentro entre todos los involucrados”, tratando de encontrar las respuestas a un “presente de crisis ambiental que se agrava”.

“En estos encuentros entre la agroecología y demás propuestas de agriculturas sostenibles, así como de espacios de reflexión, cuidado de la biodiversidad, emprendimientos agroecológicos, investigación académica y promoción socioambiental”, se analizará la posibilidad de “seguir sosteniendo la red de cuidados de la integridad ecosistémica necesaria para la vida”.

A través de los intercambios, la charla abierta entre los participantes y los plenarios, se buscará encontrar “horizontes comunes”, palabras que “integren nuestras preocupaciones y expectativas” como productores, técnicos, consumidores y demás personas involucradas, con aportes para la reflexión ética y subjetiva por parte del Equipo de Ecoteología del Centro Emmanuel.

Programa

Viernes 22

Presentación a cargo de la directiva del Centro Emmanuel.

Producción familiar y cuidado de la vida, a cargo de la ingeniera agrónoma Clara Villalba, del Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA).

Huella Ecológica y escala de producción, a cargo del ingeniero agrónomo José Paruelo, del INIA.

Motivaciones y desafíos en transiciones a la agroecología, a cargo del Grupo de Estudios Antropológicos de la Sustentabilidad (GEAS) de la Universidad de la República (Udelar).

Salud y biodiversidad. Exposición del doctor Damián Verzeñassi, de Argentina.

Almuerzo

Experiencia por parte de la productora Margarita Tourn Argelanda, de Argentina.

Salud en sistemas, a cargo de la doctora Alexandra Cravino, del Instituto de Investigación Una Salud (IIUS) de la Udelar.

Enfoque ecosistémico en salud, a cargo de la doctora Graciela Castellano.

Las paradojas de la medicina basada en evidencia y la big pharma: el caso de la salud mental y el cáncer. Medicina integrativa en medio de la crisis sanitaria: ¿una respuesta a las necesidades de salud integral?

Mirada integral. Trabajo en grupo.

Biodiversidad y producción: las relaciones que sostienen la fertilidad, la estabilidad y la vida del sistema, a cargo del ingeniero agrónomo Sergio Toletti, de Argentina.

Conservación y cuidado de semillas, a cargo de la ingeniera agrónoma Mariana Pérez.

Experiencia por parte del productor Pablo Gauthier.

Plenario. Espíritu Integrador.

Cena y fogón con propuesta musical a cargo de Nohelí Borgogno y Emanuel Hernández.

Sábado 23

Desayuno

Integridad ecosistémica a cargo del ingeniero agrónomo Oscar Blumetto, del INIA.

Exposiciones aplicadas de integridad ecosistémica, a cargo de la ingeniera agrónoma Luisina Torres.

Experiencia por parte del productor Pablo Davyt.

Integridad ecosistémica. Trabajo en grupo.

Espiritualidad, prácticas, parentescos, a cargo del equipo de Ecoteología.

Integridad ecosistémica. Plenario general.

Almuerzo de despedida.

Por consultas de inscripciones, cupos y costos, podés visitar este link.