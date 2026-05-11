Hace quince días, tras una recorrida por las obras de remodelación del edificio del Frontón de pelota vasca ubicado en el Real de San Carlos, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), adelantó que “había posibilidades de inaugurar ese recinto histórico con alguna competición de carácter internacional”.

El anuncio del jefe comunal coloniense iba de la mano de una competencia mundial que se desarrollará en Argentina en el segundo semestre de este año. En efecto, desde el 15 al 24 de octubre en la ciudad de Venado Tuerto, en Argentina, se disputará el XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca, torneo que contará con varias disciplinas, entre las que se destacan Trinquete Goma, Mano, Trinquete Cuero, Paleta Goma y Cesta Punta.

En ese marco, la semana pasada, Rodríguez y director de Deportes de la comuna, Diego Berreta, y otras autoridades departamentales, mantuvieron una nueva reunión con dirigentes de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) para avanzar en la posibilidad de que alguna disciplina de ese mundial se compita en la capital coloniense.

Así las cosas, en su página web, la FIPV confirmó que desde el 16 al 20 de octubre se disputará en Colonia del Sacramento la disciplina Cesta Punta, em modalidad femenina y masculina.

España, México, Estados Unidos, Francia y Euskadi son los países que disputarán esta disciplina en Colonia. Según consignó el portal español Marca, este campeonato viene marcado por la presencia por separado de España y Euskadi, que se medirán por primera vez en un torneo de estas características tras el reconocimiento oficial de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi por parte de la FIPV.

Una reinauguración soñada

En diálogo con medios locales, el intendente Rodríguez había vaticinado que “sería un sueño inaugurar el frontón de pelota vasca con un campeonato mundial de esta magnitud”.

La realización de la obra demanda una inversión de 200 millones de pesos, que es “100% financiada por el gobierno departamental”, comentó el jefe comunal. En esa línea, el director de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia, Walter Debenedetti, dijo que esperan “finalizar las obras a finales de agosto” para, luego, “en setiembre tener un tiempo de corrección que siempre ocurre en estos trabajos”.

El recinto contará con un espacio para 1.000 espectadores sentados, con acceso por escaleras y ascensores “para que todo el público pueda utilizarlo de la mejor manera”.

Colonia volverá a tener diferentes actividades deportivas internacionales que hasta ahora no teníamos”, valoró De Benedetti, y añadió que “este será un espacio polifuncional que contará con mucha intensidad de actividades”.