A un mes y dos días de la activación de la alerta roja emitida el 23 de junio por el Poder Ejecutivo para permitir el desalojo de las personas en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia registró un aumento significativo de respuesta a mujeres del departamento.

El sábado 5, 35 personas fueron hospedadas en distintos centros de atención de Colonia del Sacramento y Carmelo, registrando el pico más alto de respuestas de todo el mes. De ese número ocho eran mujeres, siete mayores y una menor.

Los datos correspondientes al jueves 24, indican que 30 personas recibieron hospedaje: 16 varones en los tres módulos que se encuentran en el Batallón de Infantería 4 de Colonia del Sacramento, dos en centros hospitalarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dos en Barracones de Carmelo, espacio gestionado por el Centro de Emergencia del municipio carmelitano, y diez mujeres en hosteles de Colonia.

En diálogo con la diaria, el director de Mides Colonia, Maxi Olaverry, dijo que “lo más honesto en estos casos es hablar siempre de respuesta a la situación de calle”, por lo que sí “analizamos los números del año pasado, debemos señalar que en Colonia no había una respuesta a estas mujeres, dado que había una constante derivación de las personas hacia Montevideo”.

Olaverry señaló que ahora “la respuesta la tenemos en el departamento y eso genera un no desarraigo de esas mujeres y hasta quizás puedan seguir manteniendo algún trabajo diario, sus hijos siguen yendo a la misma escuela, entre otras cuestiones”. “Desde la política pública, tener una respuesta para las mujeres en la localidad es lo ideal”, manifestó Olaverry.

El funcionario dijo que el trabajo realizado durante este tiempo “es una aproximación a lo ideal”. “Aun no teniendo el presupuesto encontramos un huequito para tener una primera respuesta, pero seguramente el año que viene trabajaremos de forma más sustantiva con mayor atención y porque no, con algún espacio físico propio y no seguir como este año con la atención a mujeres en hosteles de Colonia, donde no podemos controlar todo lo que debemos”, indicó.

Excelente trabajo interinstitucional

Olaverry comentó que desde la activación del Plan de Invierno del Mides y del decreto de la alerta roja del Poder Ejecutivo, “se ha hecho un excelente trabajo a nivel interinstitucional” entre la red de instituciones que trabajamos en este tema, bajo “la órbita del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED)”.

El director de Mides expresó “sentirse fascinado” por el trabajo que vienen desarrollando en todo el departamento los funcionarios policiales del Ministerio del Interior (MI). “Tras la alerta roja, la Jefatura de Policía de Colonia se sumó de forma muy activa, hasta liderando algunos procesos a la par del Mides, captando gente en la calle, haciendo informes sociales” añadió.

“Noté un cambio de paradigma en la Policía; la persona que está en la calle no es un delincuente, sino que es una persona a atender, que está vulnerable, que hay que llevarla al hospital o a un centro de atención”, valoró Olaverry. “Si la Policía se suma al trabajo mancomunado con los funcionarios del Mides en Colonia, seguro que se realizará un mejor trabajo, con una perspectiva de los derechos humanos formidable”, sostuvo.