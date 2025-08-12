El próximo sábado, a las 20.30, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, el reconocido actor argentino, Ariel Staltari, presentará unipersonal Agotados, con 40 personajes en escena.

Con la dirección de Pablo Fábregas, el reconocido actor de las series Okupas, El Eternauta, Un gallo para Esculapio, entre otros, llega a Colonia a presentar esta adaptación basada en la obra Fully Committed de Becky Mode y Mark Setlock.

Staltari representa a Sam, un actor en ascenso que mientras espera una gran oportunidad, su realidad es muy distinta. Las entradas están disponibles a 1.160 pesos en Redtickets y boletería del teatro.

Puñadito de Arena presenta su disco

El viernes, a las 20.00, en la sala Pedro Calderón de la Barca de ese teatro, el dúo Puñadito de Arena presenta su álbum A la sombra de las guitarras, un proyecto seleccionado por los Fondos Regionales de la Cultura del año 2024.

El dúo integrado por la chilena Yessenia Benítez y Nicolás Barboza, oriundo de Cerro Largo. Ambos radicados en Colonia del Sacramento, en esta oportunidad presentarán un disco fruto de un trabajo de investigación folclórica de tres años sobre antiguas afinaciones para guitarra, que apunta a explorar los diversos paisajes musicales de la música popular uruguaya de raíz folclórica.

En diálogo con la diaria, Barboza comentó que este concierto, con entrada gratuita, “acerca, a través de la poesía y la música, a estas antiguas maneras de tocar la guitarra, sus historias y contextos”. Esta obra es “un viaje a través del tiempo y paisajes que nos inspiran a seguir adelante”, agregó el músico.

Puñadito de Arena surgió en 2017, en Buenos Aires, donde Barboza y Benítez se cruzaron por primera vez. A partir de ese momento, iniciaron un camino “juntos en la vida y en la música”, tocando en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

“Cuando llegamos al departamento de Colonia, sentimos que era un lugar para radicarse y optamos por eso”, contó Barboza. “Colonia fue un lugar que nos acogió y que nos ayudó a potenciar este trabajo que veníamos haciendo de forma un poco más nómade, porque veníamos viajando y tocando en diferentes lugares”. “Aquí pudimos hacer una base y crecer desde este lugar”, valoró.