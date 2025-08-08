A fines de agosto comenzará un nuevo ciclo de música en vivo en el recinto histórico ubicado en el barrio Real de San Carlos. Tanda es la nueva propuesta que el Consorcio Plaza de Toros presentará desde el 30 de agosto, cuando la emblemática banda de rock uruguayo Buitres se presente en la carpa cerrada ubicada en el ruedo principal.

Leticia Pérez, encargada de prensa del Consorcio Plaza de Toros, comentó a la diaria que Tanda “es un ciclo de música viva que celebra lo que somos: raíz y ruido, melodía y energía”, En ese marco, “tratamos de encender el escenario con las voces que nos atraviesan desde hace décadas y las que siguen marcando el pulso”. “Contaremos con bandas de rock, folclore, canciones que ya son himnos”, dijo Pérez.

Tras la actuación de Buitres, llegarán a Colonia del Sacramento La Triple Nelson y Milongas Extremas el viernes 12 de setiembre, Larbanois-Carrero el sábado 13 y Trotsky Vengarán el sábado 11 de octubre.

Agosto

En las próximas semanas, la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento presentará una serie de eventos musicales y culturales. Por tercer año consecutivo se desarrollará la Fiesta de la Nostalgia, de la mano de reconocidos DJ, entre ellos, Alejandro Dangiolillo y Gabriel Abella.

El evento se realizará en la carpa climatizada ubicada en el ruedo principal de la plaza. Contará con distintas propuestas gastronómicas y tendrá un precio de 1.560 pesos uruguayos, con ropería incluida.

Además, en el Mes de la Nostalgia, desde el jueves 14 al domingo 17 se desarrollará una actividad denominada Jueves recargado versión nostálgica. En diálogo con la diaria, Pérez dijo que este proyecto se lleva a cabo “todos los jueves para que los colonienses puedan disfrutar del lugar de forma gratuita”.

Este mes, en el marco de la nostalgia, “se podrá recorrer la plaza para ver museos y coleccionistas, memorabilia de clubes e instituciones, acervo histórico y charlas con historiadores”, señaló Pérez.

A partir de esta iniciativa, “decidimos que un jueves al mes tenga un formato especial”, dijo Pérez, y agregó que ese día se denomine Jueves de Colonia recargado y se proponga “mostrar la riqueza cultural e institucional que tiene nuestro departamento”.

Pérez comentó que con este trabajo “damos a conocer el arte, la cultura y el trabajo de instituciones locales en un evento abierto al público, en un espacio histórico y arquitectónico único como lo es la Plaza de Toros”. En esta actividad pueden participar agrupaciones y artistas de música, danza, teatro, canto, cine, artes plásticas, entre otras. También “habrá espacio para artesanos y productores de alimentos típicos, y además se sumarán instituciones locales con actividades interactivas y charlas, con el objetivo de fortalecer vínculos con la comunidad”, estableció la encargada de prensa del lugar. Pérez subrayó que los colonienses tienen entrada gratuita para estos eventos.