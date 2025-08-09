La policía resolvíó el homicidio de un joven de 16 años ocurrido hace tres semanas en Colonia del Sacramento. En efecto, en la noche del jueves 17 de julio, un adolescente recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza que provocó la muerte, al día siguiente del ataque, en el Hospital de Colonia del Sacramento.

El crimen ocurrió en una finca ubicada en un complejo habitacional Montes del Plata (denominado de esa forma por haber sido alojamiento de trabajadores extranjeros que participaron de la construcción de esa planta industrial) ubicado en el populoso barrio El General. La Policía fue advertida de esa situación tras recibir un llamado al teléfono 911. Tras la alerta, efectivos policiales se dirigieron al lugar y encontraron a la víctima con una herida en la cabeza, en el patio de una vivienda. El herido fue trasladado al hospital coloniense, donde falleció.

La investigación estuvo a cargo de la Jefatura de Colonia, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Colonia. Según informó este sábado el Ministerio del Interior, mediante diversas tareas de campo, inteligencia y análisis de información, logró reconstruir los hechos, en conjunto con Policía Científica, e identificar a los involucrados.

Con las pruebas obtenidas, posteriormente la Fiscalía de Colonia dispuso las órdenes de detención. En la ubicación y detención de los dos sospechosos del crimen participaron personal de la Brigada Departamental, del área de Investigaciones, de la Unidad de Violencia Doméstica y Género de la Jefatura de Policía de San José, como así también del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Maldonado.

Finalmente, el Juzgado Letrado de 1° Turno de Colonia formalizó la investigación y dispuso para un joven de 20 años la condena como autor penalmente responsable de un delito de homicidio a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.

Además, otro hombre detenido por este caso deberá cumplir medidas limitativas por el plazo de 120 días.

Según supo la diaria, tanto la víctima como los victimarios eran oriundos de San José y estaban relacionadan con el accionar de bocas de venta de drogas que funcionan en esa zona de la capital coloniense.