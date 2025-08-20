El próximo viernes, entre las 19.30 y 23.30, se llevará cabo una “inauguración inmersiva” de la muestra Pacha Kuti del artista plástico Diego Bianki en el espacio artístico de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento. En esa oportunidad, el artista coloniense VJ Wizard colaborará con la propuesta, fusionando música y proyecciones sobre tules y otros materiales.

En esta exposición, Bianki presenta un recorrido por los rincones de la “Pachamama”, Madre tierra, con técnicas como el grabado, el dibujo y la pintura, “que lleva a concebir imágenes sincréticas que reinterpretan el choque y la fusión entre la cultura hispana y la andina”, según comentó Bianki a la diaria.

En este caso, la visión del artista “se proyecta como punto de origen hacia un nuevo encuentro con la iconografía de la cultura Andina, revisada a partir de mis experiencias en la Quebrada de Humahuaca y Barrancas Abdon Tolay en las Salinas grandes de Jujuy, Argentina”, comentó.

El término destaca como un eje central para entender el pensamiento andino. “Esta palabra, compuesta por “pacha” (tiempo y espacio) y “kuti” (cambio o transformación), alude a una metamorfosis o a una inversión completa del orden establecido. Por tanto, el pachakuti es una noción de transformación cíclica que impacta tanto a la naturaleza como a la organización social”, explicó Bianki.

Experiencia personal

Diego Bianki desarrolló actividades en la zona del noroeste argentino, “viajando durante aproximadamente unos 10 años de manera ininterrumpida en las épocas de carnaval y en otras épocas, en primavera, y bueno, tuve la oportunidad de visitar unos yacimientos arqueológicos junto a una antropóloga del CONICET que se llama Alicia Distel”. “Ella estaba haciendo unos estudios de campo y yo viajé dos veces con ella, conocí a artesanos del lugar con los que trabé relación”, comentó el artista plástico.

A través de esas experiencias, “estuve involucrándome con los carnavales y con toda la simbología y mitología que el choque de culturas intervino a partir justamente de la conquista hispánica de estos territorios que eran ocupados por culturas de habla quechua y de habla aymara”, añadió.